「稀代の破戒僧」と呼ばれた教皇も音を上げた「宿敵ベレンガーリオ」…ヨーロッパの盟主オットー１世に泣きついたローマ教会の窮状

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第50回

『失われた「中央集権」への回帰…オットー政権下で起きた、「巡回王権」に縛られない“文書による統治体制”への移行』より続く。

教皇ヨハネス12世の使者

960年末、レーゲンスブルクに教皇ヨハネス12世の使者がやってきた。

別の史料によると反教皇派もオットーに使者を送り、ヨハネス12世のローマ放逐を懇願したとある。ここらあたりがいかにもイタリアらしく一筋縄でいかないところだ。言えることは、どちらもオットーを頼るしかなかったということである。

たしかに、オットーは二度の内戦を乗り切り、難敵ハンガリーを破り、ブルグント王コンラートの後見人となることで同王国を事実上の属国とした。さらに西フランク王ルイ4世海外王が元服前の嫡男ロテールを残して逝くとすぐさま後見を弟ブルーノに命じ、もって西フランクの混乱を収めた。コルドバのカリフとも友好関係を確立し、ボヘミアを服従させ、北欧への備えを固め、エルベ以東のスラブ諸族への宣教の戦いを展開。さらにはロシアのキエフ大公妃オリガまでもが宣教師派遣を要請してくるようになった（もっともオリガは結局はビザンツ帝国で洗礼を受けることになるが）。

いまやオットーはヨーロッパの盟主となったのである。

その盟主オットーに教皇の使者はベレンガーリオの傍若無人のふるまいを訴えた。

ベレンガーリオの暴挙

まずは5年前に東フランクがリウドルフの反乱で内戦となりバイエルン大公領が弱体化した隙を狙ってベレンガーリオが大公領のヴェローナとアクィレイアを奪取したことが挙げられた。この火事場泥棒のような行為はオットーにとって到底許せぬものであった。

さらにベレンガーリオはミラノ大司教の地位にも触手を伸ばした。それだけではなくミラノ司教区からオルタ湖に浮かぶ島を強奪しそこに要塞を築いた。次いで息子のアーダルベルトにアオスタ伯位を授け、アオスタ司教から関税収入を奪った。

956年、オットーの息子リウドルフが父の命令によりベレンガーリオ討伐にやってくると彼は要塞に立てこもり、カタツムリのように固く身を閉ざした。

しかしリウドルフがマラリアに斃れ、東フランクの軍勢がイタリアを離れると、ベレンガーリオは性懲りもなく攻勢にでて、リウドルフに味方した貴族や司教を攻め立てた。常にオットーに忠実であったミラノ大司教ワルトペルトは半死の状態でアルプスを越えて逃亡した。コモ司教ワルドやミラノ辺境伯オベルトも、リウトプランドを介してオットーに保護を求めた。ちなみにちょうどこの頃はオットーが病にかかっていた時である。

リウトプランドは最初ベレンガーリオに仕えていたが、950年に不和となる。この頃はオットーの懐の深くに入り込み、クレモナ司教に任命されていた。彼は自著『報復の書』でベレンガーリオとその妃ウィラをさんざんこき下ろしているが、ちょっと激越すぎる。しかし彼がオットーのイタリア遠征の重要な助言者であったことは間違いない。

ローマにまで侵入

さて、ベレンガーリオはさらに侵食を重ね、教皇領であるラヴェンナを占領し、そこからスポレートまで侵攻する。そしてベレンガーリオはオットーの介入を恐れ、イタリアの司教たちに忠誠の証として人質を供出するよう要請した。

そしてなんといっても決定的だったのは、ベレンガーリオが息子のアーダルベルトを直接ローマに侵入させたことであった。ローマの主である教皇ヨハネス12世はパニックに陥った。なにしろこのとき彼はわずか23歳の若造に過ぎなかった。

彼は955年、亡き父アルべリーコ2世の遺言により教皇になっている。それは教会法が定める叙階年齢の30歳に達するはるか前の18歳の時のことである。それでも気質が優れていればまだしも、軽佻浮薄を絵にかいたような人物であった。彼はオットーに助けを求めた時から3年後の963年に、ほかならぬそのオットーにより教皇を廃位させられているが、その際の彼に対する告発状は背教、殺人、虚偽の宣誓、聖遺物窃盗、近親相姦、悪魔の呼び出し、ビザンツとの結託と内戦の準備等々と、これでもかと彼の罪状を挙げている。もっともこれらがすべて信用できるとは言い難い。しかし火の無いところに煙は立たないという、やはり教皇ヨハネス12世は稀代の破戒僧であったようだ。

そんな彼は恐怖に駆られてただ闇雲にオットーに助けを求めたのである。

こうして教皇の使者はベレンガーリオの暴挙を数え上げ、ローマの救済を懇願し、そして皇帝戴冠を申し出たのである。これは正式な要請であった。それが証拠に要請書にはミラノ大司教、コモ、ノヴァラ各司教、ミラノ辺境伯らの貴族も名を連ねていた。

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