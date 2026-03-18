Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、圧倒的なボディ 「湯けむり」写真集
『デジタル限定 三田悠貴写真集 湯けむり にゅうよく旅』の配信が、17日からスタートした。
【写真】Gカップの圧倒的ボディを披露した三田悠貴
カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。
三田は「皆でおそろいの衣装で、こんなにもそれぞれで魅力が違うんだと思っていただけるようなソロ写真集が出来上がりました！とっても楽しかったロケなので、その感じが伝わるといいな〜！」とのコメントを寄せている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】Gカップの圧倒的ボディを披露した三田悠貴
カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。
三田は「皆でおそろいの衣装で、こんなにもそれぞれで魅力が違うんだと思っていただけるようなソロ写真集が出来上がりました！とっても楽しかったロケなので、その感じが伝わるといいな〜！」とのコメントを寄せている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。