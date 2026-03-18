いまアメリカの生命倫理学者たちが懸念している「新しい医療技術」がお金持ちだけのものになる未来

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

実験を受ける権利？と臓器移植の公平性

冒険的ともいえる異種移植へのチャレンジには、多くの生命倫理学の問題が積み重なっています。

まず問われるのは、人間の患者に試す前に、動物実験による準備が十分だったのかどうかという点です。この点については、公開されている論文を読む限り、サルを対象とした実験で一定の成果があったようです。

次に問題となるのは、実験的治療におけるリスクとベネフィット（利益）について、とくに長期的なリスクも含めて十分に評価されていたかどうかということです。今回の異種移植には、ゲノム編集という比較的新しい技術が使われているため、長期的なリスクについては、まだ十分な評価がなされているとは言えないと思われます。しかしながら、ベネットさんが末期に近い状態の心臓移植待ち患者だったことを考えれば、状況には緊急性がありました。そうしたなかで、たとえリスクが大きくても、実験的治療にチャレンジすることを患者自身が選ぶ自由を認めるべきだという考え方も否定できません。

アメリカでは、命に関わる重篤な病気の患者に対しては、まだ正式に承認されていない新薬や外科手術を特例的に認めるという法制度が存在しています。それが、「コンパッショネート使用（人道的使用）」というルールや「トライする権利法（Right to Try）」です。

報道によると、ベネットさんは過去に医師の指示に従わない行動を繰り返したことが原因で、通常の心臓移植の順番待ちリストから外され、最後の手段として豚の心臓を用いた異種移植に踏み切った、という事情のようです。もしこれが事実であれば、医学的な病状の重症度という問題だけではない、複雑な要素が絡んでいることになります。

さらに、いまアメリカの生命倫理学者たちの間で強く懸念されているのが、異種移植の「公平性」の問題です。移植用の臓器の配分や優先順位について、アメリカでは長年、裕福な人や有名人だけが優遇されないように、医学的な条件だけに基づいて公平に順番を決めるシステムを作り上げてきました。これまで、公平な臓器の配分が可能だったのは、人間由来の移植用臓器がすべて「無償の贈り物（ギフト）」として提供され、値段がつかず売買できないからでもあります。

ところが、遺伝子編集された豚の心臓となると話は変わってきます。

それは、医療機器や薬剤と同じように「価格がついた商品」として扱われます。つまり、お金を出せば手に入る可能性があるのです。

異種移植や人工臓器などの新しい医療技術が、臓器提供の不足を補う手段になるとすれば、それは医学的には望ましい未来かもしれません。しかしその一方で、こうした医療は、「市場原理」と「格差社会」においては、高額な治療費を払える一部の人だけが享受できる、ぜいたくな医療サービスになってしまうのではないか、という不安があります。新しい医療技術の発展には希望がある一方で、誰がそれを使えるのかという「公平性」の問題がついてまわります。それをどう考えるのかが、私たちに問われているのです。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

【つづきを読む】「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること