＜18日（水）の天気＞

西日本は午前中から雨で、東日本は午後から次第に雨になるでしょう。

九州 朝から雨

中国・四国 午前中から雨

近畿 昼過ぎから雨

東海、北陸 夕方から雨

東北 夜から雨

になりそうです。関東は雲の多い天気になります。日中は日が差すところもありますが、日付が変わるころから雨が降りだしそうです。傘を持ってお出かけください。北海道と沖縄は晴れそうです。

＜予想最高気温＞

17日（火）と同じくらいのところが多いでしょう。曇りや雨でも気温は上がります。3月下旬並みや4月上旬並みのところが多いでしょう。夜もあまり気温は下がらない見込みです。

札幌 7℃（3月下旬）

仙台 11℃（3月下旬）

新潟 13℃（4月上旬）

東京 17℃（4月上旬）

大阪 16℃（3月下旬）

福岡 16℃（3月下旬）

＜全国週間＞19日（木）は西日本と東日本は朝まで雨になるでしょう。日中は天気が回復しそうです。北日本は午後に雨や雪が降るでしょう。20日（金・春分の日）は北海道〜北陸と関東はにわか雨がありますが、東海〜九州は晴れそうです。21日（土）と22日（日）は全国的に晴れて暖かくなるでしょう。桜の開花がすすみそうです。