【天気】西から雨 関東は雲広がる
＜18日（水）の天気＞
西日本は午前中から雨で、東日本は午後から次第に雨になるでしょう。
九州 朝から雨
中国・四国 午前中から雨
近畿 昼過ぎから雨
東海、北陸 夕方から雨
東北 夜から雨
になりそうです。関東は雲の多い天気になります。日中は日が差すところもありますが、日付が変わるころから雨が降りだしそうです。傘を持ってお出かけください。北海道と沖縄は晴れそうです。
＜予想最高気温＞
17日（火）と同じくらいのところが多いでしょう。曇りや雨でも気温は上がります。3月下旬並みや4月上旬並みのところが多いでしょう。夜もあまり気温は下がらない見込みです。
札幌 7℃（3月下旬）
仙台 11℃（3月下旬）
新潟 13℃（4月上旬）
東京 17℃（4月上旬）
大阪 16℃（3月下旬）
福岡 16℃（3月下旬）
19日（木）は西日本と東日本は朝まで雨になるでしょう。日中は天気が回復しそうです。北日本は午後に雨や雪が降るでしょう。20日（金・春分の日）は北海道〜北陸と関東はにわか雨がありますが、東海〜九州は晴れそうです。21日（土）と22日（日）は全国的に晴れて暖かくなるでしょう。桜の開花がすすみそうです。