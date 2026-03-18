敗退した翌日に「マイアミに行ってきます」と報告、強行で現地入り

野球日本代表「侍ジャパン」が第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で敗退してから2日。16日（日本時間17日）に行われた準決勝・イタリア対ベネズエラ戦の試合後、配信する「Netflix」の中継に嵐の二宮和也さんが突如として登場した。侍ジャパン不在のマイアミに降り立った“大物”の姿に、視聴者から驚きの声が上がっている。

侍ジャパンは14日（同15日）の準々決勝で敗退し、無念の終戦を迎えた。今大会のスペシャルサポーターを務める二宮さんは、日本の敗退が決まった翌16日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「では、マイアミに行ってきます」と綴り、決戦の地へ向かうことを報告していた。

そして迎えた16日（同17日）の準決勝。ベネズエラがイタリアを4-2で下して初の決勝進出を決めた試合後、Netflixの中継がいったんCMに入り、明けた画面に二宮さんの姿が映し出された。試合前のコーナーには姿がなかったため、試合中にマイアミへ到着して球場へ直行したものとみられる。

1次ラウンドの日本戦は全試合東京ドームから生出演していた二宮さん。準々決勝の日は札幌でのライブと重なっていたが、強行で現地入りを果たした。番組内では、大会アンバサダーを務める俳優の渡辺謙さんから「おかえり、ニノ」と声をかけられ、解説の上原浩治氏や高橋由伸氏とともに進行を担当していた。

札幌でのコンサートを終えてから、そのまま決戦の地・マイアミへと飛んだとみられるハードスケジュール。突然の番組登場に、SNS上のファンも騒然となった。ネット上には「ニノがアメリカにいてびっくり……札幌→マイアミかよ」「ニノが出ててびっくりした……」「ニノの忙しさは、凄まじいね」と、その信じられない移動距離に驚愕する声が殺到した。（Full-Count編集部）