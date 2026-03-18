松本憲明さん推奨…投球でリリースポイントが前になる「フィニッシュポーズ」ドリル

投手なら誰でも憧れる“速い球”を投げるには、リリースポイントが前（打者側）になるのが望ましい。しかし「ボールを前で離そう」と指導されると、多くの子どもたちは腕で操作しがちで逆効果になる場合が多い。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは出力を上げ、自然とリリースが前になるドリル「フィニッシュポーズ」を紹介している。

選手はまず、アキレス腱伸ばしのように足を前後に開く。軸足を後方に引き、着地足を前に出す。軸足はつま先立ちで、上体を前方に倒していく。軸足のつま先は地面に着けた状態をキープし、股関節を支点に体を折り曲げる。着地足の膝を前に出さないように注意したい。

体幹を丸め、利き腕は投げ終わりの形を作る。右投手なら、右手の指先がセカンド方向から引っ張られる意識を持つようにして伸ばしていく。「（着地足の）太もも裏とお尻がかなり伸ばされるので、これをしっかりインプットさせて投球に生かすことが大事です」。

このドリルは“即効性”もある。ブルペン投球中にリリースポイントが定まらないと感じた時、その場で10回程度行うと修正できるという。ただ、「持続はしないので、日頃からこの動きをやっておくと、リリースを前にできます」と松本さんは強調する。

ボールを前で離すには下半身の動かし方が重要になる。腕を意識すると、「肘抜け」などのNG動作を生み、故障リスクを高める可能性もある。松本さんが今回紹介した形を習得できれば、「ボールを叩けるし、リリースも前になります。結果的に球が速くなる動きになります」。球速アップに繋がる「フィニッシュポーズ」は20回を3セット行いたい。投球が大きく変わるはずだ。（First-Pitch編集部）