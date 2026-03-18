1人分たったの約210円！誰でも簡単に作れる爆速ワンパンレシピ「春キャベツと鶏むねの回鍋肉」

「自炊ハードルを地の果てまで下げにいく」をモットーに、インスタグラム（@oyone.gram）、TikTok（@oyoneyone）など総フォロワー数約40万人突破のSNSで、ラクに作れてちゃんとおいしい“爆速レシピ”を多数紹介しているおよねさん。最近では「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）などメディアでも活躍しており、著書『禁断の爆速ごはん ここまでやっちゃう100レシピ』（主婦の友社）は7刷も重版を果たすなど話題を集めています。

そんなおよねさんに、まだどこにも見せていない、爆速＆手間抜きオリジナルレシピを「食材を買うのにかかった金額」とともにご紹介いただくFRaU web連載「およねの革命的！爆速レシピ」。

（※購入店舗、地域、タイミングによって金額が前後する可能性があります。また調味料の価格は含んでおりません）

2026年3月は、1人分たったの約210円で作れる「春キャベツと鶏むねの回鍋肉」爆速レシピをお届け。

1人分たったの約210円！ 春の爆速ワンパンレシピ

「春になると、新玉ねぎや春にんじん、新じゃがなどの春の野菜がお店に並ぶようになりますよね。この季節ならではの食材を使って何かを作りたい！ という方も多いと思います。そこで今回は『春キャベツ』を使った爆速レシピ『春キャベツと鶏むねの回鍋肉』を考案してみました！」

「回鍋肉といえば普通は豚肉を使うと思うのですが、このレシピでは鶏むね肉を使うことで安く抑えつつ、さっぱりした味わいに！

この料理、材料費を抑えられるのも嬉しいですが、他の料理にも使いやすい食材が材料に多いのもポイント。1つのレシピにしか使えない食材って、余った時にどう活用しよう……と結構困ったりしますよね。節約する上では、食材を使い切ることもとても大切。

キャベツも2人前で1/4玉にしているので、仮に4人家族であれば1玉のうちの半分をこのレシピで使えますし、もちろんそれ以上にがっつり使っても違和感がない味付けになってると思います。

また作る上でのポイントとしては、鶏むねに事前に酒と塩と片栗粉をちゃんと揉み込んでおくこと。どうしても鶏むね＝パサつきがちな印象があるかと思うのですが、事前にこのひと手間を加えることで、そのパサパサ感がなくなって、食感が少しつるんとするので食べやすくなると思います。

最後に、合わせ調味料に甜麺醤を入れていますが、このメニューのためだけに買うのももったいないと思うので、家になければ普通の味噌でも大丈夫です！

価格も2人分で約420円！ 1人分ならその半分の約210円ほど。ぜひお試しを！」

1人分たった約210円で作れる「春キャベツと鶏むねの回鍋肉」

◆材料（2人前）

鶏むね肉：1枚（約300g）

春キャベツ：1/4玉（約250g）

にんじん：1/3本（約50g）

長ねぎ：1/2本

＜下味＞

酒：小さじ2

塩：少々

片栗粉：小さじ2

＜合わせ調味料＞

甜麺醤（味噌）：大さじ1

オイスターソース：小さじ1

鶏ガラ顆粒：小さじ1/2

醤油：小さじ1

砂糖：小さじ2

酒：小さじ2

ごま油：小さじ1

にんにく（チューブ）：小さじ1/2

しょうが（チューブ）：小さじ1/2

サラダ油：小さじ2

作り方

1．鶏むね肉は皮を剥ぎ、そぎ切りにし、酒、塩、片栗粉をもみ込む。

2．春キャベツは大きめのざく切りにし、にんじんは細めの短冊切り、長ねぎは斜め切りにする。

3．フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、鶏肉を焼く。

4．鶏肉に焼き色がついたらにんじんを先に炒める。

5．春キャベツと長ねぎを加えてさっと炒め、合わせ調味料を加えて全体に絡め、火を止める。

およねさんの爆速レシピで、安価にそしてヘルシーに！ 旬の春キャベツを美味しくいただきましょう！

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