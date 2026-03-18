「ケルト」とはいったい何か、説明できますか？　キリスト教以前に始まる「ディープなヨーロッパ文化」を知る必読書。

音楽や美術、神話や伝承文学などで、日本でも広く親しまれている「ケルト文化」。キリスト教以前の信仰につらなる「ヨーロッパの伝統文化」だといわれる。しかし、実際のところ「ケルト」とは何なのだろうか？ 誤解の多いケルト文化の本質と「ケルト学」の最新動向を紹介してくれるのが、新刊『ケルトとは何か』（原聖著、講談社選書メチエ）だ。

アイルランドの伝統文化？

「ケルト」は、ヨーロッパの古くて魅力ある伝統文化として、日本でも広く愛好されている。ケルト神話のモチーフは、ファンタジーやゲームの世界に生かされているし、すっかり根付いた感のあるハロウィーンもケルトに起源があるといわれている。さらに、日本公演も大好評のリバーダンスやケルト音楽、素朴な村に立つ大きな輪を重ねた石造の「ケルト十字架」、美しい文様で飾られた「ケルズの書」――。

しかし、そもそも「ケルト」とは何なのだろうか？ 「ケルト」という国や地域があったのだろうか？ あるいは民族や部族のこと？ それはいつの時代？

案外わからないことだらけの「ケルトの謎」を基礎から解きほぐしてくれるのが、『ケルトとは何か』（講談社選書メチエ）だ。著者は女子美術大学名誉教授の原聖氏。原氏は、フランスのレンヌ大学ケルト学科に留学経験がある。

まず原氏が、「大きな誤解」としてあげるのが、「ケルトはアイルランドの伝統文化」「ケルト人はアイルランド人の祖先」という通説だ。

「おそらく多くの人には、なんとなくこんなふうに理解されているんじゃないでしょうか。つまり、――古代地中海世界を統一したローマ帝国やキリスト教文明に圧迫されたケルト人が、ブリテン島やアイルランド島に追い詰められ、そこで生き延びたケルト文化が今に伝わっている――と。でもこれは現代のケルト研究からみると事実とは言えないのです。」（原氏）

「ケルト人」は、史料の上では紀元前600年頃に初めて登場するが、その居住地はイベリア半島から中央ヨーロッパ、東部ヨーロッパであり、現在のアイルランドなどブリテン諸島にいた記録はないという。そしてケルト人は4世紀頃には姿を消し、その後1000年以上、中世を通じて文献上にはまったく姿を現さない。

現在、音楽や舞踊、伝統衣装や美術などで「ケルト文化」として知られるものの多くは、その起源を「古代ケルト人」にはさかのぼれないという。近代のアイルランドなどで盛り上がったナショナリズムのなかで、「新たに創造された伝統」だというのだ。

では、現在、目にする「ケルト文化」は「すべて偽物」なのかといえば、そんなことはない。

〈これらを「偽ケルト」として一概に否定することはできないだろう。当事者がそれを「ケルト」と名づけて伝統文化として尊重している以上、「ケルトではない」と断じることはむずかしい。しかし、これらは「古代ケルト人」までその起源をさかのぼることはできないのである。〉（『ケルトとは何か』p.60）

そして、古代ケルト人の存在が確認できないアイルランドやスコットランド、ウェールズなども、「ケルト文化圏」と呼ぶことはできる、という。それは、この地域はかつて「ケルト諸語」と呼ばれる言語を使用していたからなのだ。

それは「ケルト人」「ケルト民族」なのか？

実は近代に創造された「伝統」が多いというケルト文化。しかし――、

〈ケルト文化は、こうした「近代に創造された伝統」ばかりではない。古代から連綿と継承されてきたのが「言語」なのである。ケルト文化の核心は「言語文化」であるといっても良い。〉（『ケルトとは何か』p.166）

「ケルト諸語」とは、アイルランドで使われたエール・ゲール語やスコットランドのアルバ・ゲール語、ウェールズのカムリー語、フランスのブルターニュ地方のブレイス語などである。

これらの言語は、現在は少数言語となっているが、音韻や文法、固有名詞の語彙などの面で、他のヨーロッパの言語─―ドイツ語や英語、イタリア語、フランス語などとは明らかに違う特徴を共有している。

このかつてのケルト諸語の使用地域を、言語的にひとつの文化圏とみることは可能であり、本書ではそれを「ケルト文化圏」と呼んでいる。その範囲は、古代ケルト人の居住地域よりもずっと広い。「言語」という観点からとらえる「ケルト文化」は、古代へとさかのぼり、アイルランドにとどまらない広さと深さをもっているのだ。

ケルト語を話していたのなら、それはみんなケルト人なのでは――？ と思ってしまうところだが、そうではない。

「現代でも、スペイン語を話していればスペイン人、英語を話していればイギリス人かアメリカ人、というわけではありませんね。つまり、言語と民族や文化集団とは、必ずしも一致しないのです。」（原氏）

同じ「ケルト諸語」といっても、ゲール語とブレイス語の間では、ほとんど会話は通じないという。だから、ケルト語を話していた人びとが、みな単一の「ケルト人」「ケルト民族」だったとはいえないのだ。そして、言語は人間の移動を伴わずに、文化的接触や教育によって変化したり入れ代わったりすることもあるのである。

こうしたヨーロッパのケルト学をふまえた本書は、日本では珍しい本格的な「ケルト本」として注目されている。

〈人間の文化は異なる集団とふれ合い、混ざり合っているが、この文化移転はケルト文化の変容に典型的にみられ、歴史上の好例をなす。〉（毎日新聞3月14日付読書面。本村凌二氏評）

「ケルトとは何か」を問うことは、「文化とは何か」を問うことに通じている――。ケルト愛好家はもちろん、歴史と文化を深く知りたい人には必読の1冊だ。

※著者インタビュー〈ファンタジックな「癒し」をもたらすケルトは、近代のナショナリズムと政治から切り離せない文化なのです。〉、関連記事〈アイルランドに「ケルト人」はいなかった！？ 広く愛される「ヨーロッパの基層文化」の虚実とは。待望の書、ついに刊行。〉〈「ケルト」の核心は言語にある。アイヌ語、沖縄語、少数言語がつなぐ「文化」と「歴史」の深層。〉もぜひお読みください。

ファンタジックな「癒し」をもたらすケルトは、近代のナショナリズムと政治から切り離せない文化なのです。