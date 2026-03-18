メルカリ「安心・安全」強化のウラで…出品者が味わった「3つのモヤモヤ」と「悔しい」本音

ユーザーがトラブルに遭うリスクを減らした

2026年2月27日、メルカリが「安心・安全の取り組みに関する透明性レポート 2025年下半期版」を公開しました。メルカリは2024年11月に起きた大炎上をきっかけに、ユーザーが安心して取引ができるようサービスや仕組みを改善してきています。今回のレポートは、その結果どうなったのか？ という内容です。その中から一例を挙げると、以降の「不正使用者の徹底的な排除」について。そのために何をしたのかを紹介していきます。

メルカリが安心・安全を謳い強化したことの1つは、不正利用者の徹底的な排除です。例えば、ブランド品の模造品などの出品やそれを出品するユーザーをメルカリから排除するということです。

残念ながら、メルカリ（フリマアプリ全体で言えることではありますが）では偽ブランド品も出品されていて、それを購入してしまうこともあります。そのため専門家が鑑定をする「あんしん鑑定」に力を入れてきました。

「あんしん鑑定」は、購入した商品をメルカリが鑑定をして、鑑定基準をクリアした商品だけ購入者が受け取れる有料のサービス。鑑定ができるブランドなどはあらかじめ決まっています。

「あんしん鑑定」を設定するかどうかは出品者が出品時に決めることができ、鑑定を受けるかどうかは購入者が決めます。あんしん鑑定の設定や利用は義務ではありません。「あんしん鑑定」のカテゴリも決まっていて、スニーカー、ラグジュアリーファッション・小物、トレーディングカードです。

購入者が「あんしん鑑定」を受けることを選んだら、購入手続きをした後、商品を出品者がメルカリ鑑定センターに送ります。らくらくメルカリ便を使い、通常の発送と同じ手続きをすればOKです。

その後でメルカリ鑑定センターで鑑定が行われ、鑑定基準内であれば商品は購入者に送られます。逆に基準外ならば、着払いで出品者に返品されます。取引もキャンセルとなり、購入者に返金されます（商品代金と鑑定手数料の両方）。

この「あんしん鑑定」ですが、出品の段階で模造品を減らすことにもつながっていると思われます。というのも、もし模造品を出品しても、購入者が「あんしん鑑定」を使ったらバレてしまう。だったら、最初から出品しないという心理にもなります。逆に出品者が「あんしん鑑定」を設定するということは、それだけ商品に自信があるということです。

模造品の取引はメルカリだけではなく、他のフリマアプリでも問題視をしていて、これらの商品の排除は大きな課題としてありました。このリスクをなくすことが、フリマ市場の健全化につながるのは事実です。

ユーザーは購入者だけではない。出品者もトラブルに遭う

先述した 「あんしん鑑定」は模造品を買うなどの大きなトラブルを防ぐためのものです。しかし、実際のトラブルはもっと些細なことではないかと感じる部分もあります。メルカリではブランド品以外にも、もっと価格がお手頃の商品もありますし、筆者自身も「あんしん鑑定」の対象外のカテゴリの商品を出品することが多いです。

また特にメルカリが掲げる安心・安全の施策はどちらかというと購入者寄りです。お金を出すのは購入者で、購入者の方が被害に遭うことが多いのでしょうが、出品者に関してはあまりカバーされていないのでは？ と思う人も少なくないかもしれません。実は筆者自身もそう思うことがあり、ここで実際にどのような経験をしたのか、紹介していきたいと思います。

■ケース1：購入者が返品してくれない！それでも自分たちで解決してと言われる

筆者は以前、あるアウターをメルカリに出品しました。カラーを黒だと思い込んでいたため黒として出品。でも実際には濃いネイビーで、購入者から指摘がありました。もちろん出品者である筆者に非があるので、謝罪をしてすぐに着払いで返品してくれるようにお願いしました。ところが、何度連絡をしても購入者は返品をしてくれません。

メルカリでは、購入者が購入手続きをすると先にお金を払います。でもこのお金はメルカリが一旦預かった形となり、購入者と出品者が受取評価をして取引が終わった時点で、出品者に入ります。トラブルが起きると受取評価をしないので、今回のトラブルでは、商品代金はメルカリが預かっている状態で起きました。

もし購入者が商品を返品してくれて、筆者が取引をキャンセルする形になれば、購入者が支払ったお金は返金されます。着払いで送る手間はかかるものの、返品した方が全額戻ってきますし、購入者にとってもいいのでは？と思うのですが、今回は違っていました。

筆者は返品や返金に応じないと言っているわけではないですし、もちろんメルカリ事務局にも連絡をしました。でも「お互いの話し合いで解決してください」「返品してもらうようにしてください」という連絡がありました。話し合いにならない、返品に応じてくれないから事務局に相談しているわけで……。

そして購入者から、3000円下げた価格ならこのまま取引を続けると連絡がありました。メルカリには「一部返金」という仕組みがあり、出品者に反映されるはずの販売利益の一部を購入者に返金することができます（この時点では、まだ出品者に売上金として反映されておらず、メルカリがお金を預かっている状態）。

この仕組みは、返品や返金トラブルを解決するための方法なのでしょうが、出品者が商品を返品して欲しいと思っていても、購入者が一部返金を希望すると、平行線のままになってしまいます。購入者に返品する気がない以上、出品者は条件をのむしかなくなってしまうのです。

一部返金の仕組みはあまり知られていないかもしれませんが、悪用される恐れもあると思いました。商品に問題がなくても、何かイチャモンをつけて返品をしない。そして一部返金を要求するケースも出てくる可能性はあると思います。

■ケース2：購入者理由のキャンセル、マイナス評価ができない

出品者として取引をしていると、ときに購入者がキャンセルすることもあります。例えば、「他の人の方が安かったから、キャンセルしたい」という、出品者としてはとてもイラッとする理由でのキャンセルもありました。また購入はしたものの、結局支払いがされずにキャンセルすることもあります。このようないい加減なユーザーに対してはマイナスの評価をつけたくなりますが、それができないようになっています。取引自体行われていないので、双方の評価ができないのです。

キャンセルを何度も繰り返すとメルカリからのペナルティを受けることもありますが、きちんと評価としてマイナスをつけたいと思ってしまいます。

逆に出品者の理由でキャンセルになっても、購入者は出品者にマイナス評価をつけることができないということですが、いずれにせよキャンセルになった場合には、キャンセルをした方にマイナス評価をつけられるようにして欲しいとは思ってしまいます。少なくとも筆者は購入者の立場で出品者からキャンセル依頼をされたことがほぼなく、キャンセルはたいてい購入者からなので、余計にそう感じています。

■ケース3：値下げ依頼機能を使っての値下げ。購入しない人もいる

メルカリでは値下げ交渉が行われることもありますが、コメント欄を通さずに「値下げ依頼」の機能を使ってもできます。

これはメルカリの公式の仕組みです。筆者もこの機能を使って値下げ依頼をされることもありますが、値下げを承諾しても買わないユーザーが一定数います。出品者が値下げの承諾をしても購入しないと、依頼をしたユーザーにはメルカリの利用制限がかかることもありますが、出品者としてはその程度では納得できない部分もあるのが正直なところ。

もちろん値下げ依頼は断ることができますし、買ってもらえないと思ったら出品者が価格を元に戻すことができます。しかし、値下げ依頼の機能を作ったのであれば、出品者が価格を下げた時点で購入手続きがされて取引が始まるようにして欲しいと思います。そうしないと、軽い気持ちで値下げ依頼をして、気が変わったから購入しないということが起きてしまいます。出品者も考えて価格を下げるわけですから、依頼する側もそれなりの気持ちで使って欲しいです。

この仕組みも購入者を守るためのものなのでしょうが、出品者が振り回されるだけになることもあるのは、とても悔しいです。

購入者を守りたい気持ちはわかるけれど

メルカリでのトラブルは、おそらく購入者が被害に遭うケースが多いのでしょう。だからこそ、メルカリも購入者を守ることを先に考えているのでしょうが、市場にいるのは購入者だけではありません。出品者も利用しています。両方を守るとなると、仕組みやルールに矛盾が生まれる可能性もありますし、システム的に難しいのかもしれませんが、商品を出品する側としてはもう少し出品者に寄り添ってくれるとありがたいなと思います。

もちろん、これまでのメルカリのサービス向上に向けた努力は素晴らしいですから、それを踏まえると、「もっともっと」と思ってしまうのは事実。このような期待を持っているユーザーは少なくないでしょう。その声に応えられるのがメルカリ。そう思い、今後に期待をしています。

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