2026年は作家・司馬遼太郎氏の没後30年にあたる。戦後日本人に歴史小説の枠を超えて国家観、歴史観を示した国民作家の作品群は、混迷を迎える令和の今にこそ読み直されるべきではないか。経営学者の楠木建氏が、令和の時代における司馬作品の需要について解説する。

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今の激動の時代にこそ、司馬作品を手にとってもらいたいと思う理由はいくつかあります。

まず、これまで長く読み継がれた理由を考えると、話が面白くて読めば元気が出る作品が多いこと。とりわけ傑出した人間を主人公として描くのが司馬作品の特徴です。

貧しい境遇から身を起こし、蝦夷や千島で活躍した江戸後期の海商・高田屋嘉兵衛が主人公の『菜の花の沖』しかり、幕末の志士、吉田松陰や高杉晋作が躍動する『世に棲む日日』もそうです。

司馬さんが彼らに着目する動機を考えると、「彼らは制度や構造を理由にしていない」ということではないかと思います。

社会的な問題に対し、今のマスコミはややもすれば「資本主義は限界」とか「構造改革が必要だ」といった論調に走りがちです。

ただ、「制度が悪い」と嘆いてみたところで、自分が動かなければ社会はちっとも変わらない。この点、司馬作品はそうは捉えていません。

まずは自分の欲得を度外視して大きなことを仕掛ける人物が登場し、世界を動き回るのです。

時代に先駆けた個人の動きに突き動かされることで変革が生じ、変化が定着することで事後的に新しい体制が生ずるのだというスタイルが司馬作品に通底した明るさであり、読者が離れない魅力ではないでしょうか。

新しい価値の創出に挑む経営者が司馬作品を好むのも、そうした魅力が関係していると思います。

また、司馬さんの語りの技法も唯一無二の世界観を作り出しています。

歴史上、時代を切り拓く特定の人物の可能性に焦点をあてるなど、共通点の多い小説家に塩野七生さんがいますよね。

まるでその人物のお隣に暮らし、交友関係でも持っているかのような語り口で読者を作品世界に引き込むのが塩野さんの魅力だとすれば、司馬さんはその逆。その人物を少し俯瞰した位置から見て、映像が立ち現われるように描写していく特徴があります。

『竜馬がゆく』や『翔ぶが如く』のようにいくつものNHKの大河ドラマの原作となったのも、そうした技法が寄与した面があったでしょう。

司馬さんの目線をカメラに喩えると、位置取りも絶妙です。個人の息遣いが聞こえるような近さまでズームしたかと思えば、「余談だが」とつないでパッと引き、当時の時代背景や政治状況を解き明かしてくれます。

そうやって自由自在な展開を経て、迎えたクライマックスではかえって抑制した文体で書くところも司馬さんの真骨頂だと思います。私が大好きな『国盗り物語』や『新史 太閤記』も、やはりそうした作品群です。

よく指摘される通り、司馬さんは幕末から明治維新にかけての日本、とりわけ西南戦争や日清・日露戦争という難局を乗り越えつつ近代化をやり遂げる人々に光をあてた小説を多く書く一方、昭和の戦争へと転落していくこの国の躓きについては、ほとんど作品にはしませんでした。

司馬作品が1960年代から1970年代にかけて多くの読者を獲得したのも、戦後復興と高度成長を担うサラリーマンたちが『坂の上の雲』を手にしたのも、明るく奮闘する時代のトーンと、司馬さんの前向きな作品のそれが重なっていたからだと思います。

バブル崩壊後の日本は失われた長期停滞に突入しますが、司馬さんは、狂ったように地価が高騰していく日本社会を憂い、その病理を厳しく指摘しながら1996年に亡くなります。この停滞期をつくったのは、高度成長の苦労に直接かかわることがなかった今の60代くらいの世代、私の世代でもあります。

企業はバブル経済の波に追随すれば規模を拡大できたし、成長への挑戦をせずとも、過去の遺産を食いつぶせば生き残れる環境がありました。そこに胡座をかいた経営者がいたことも確かです。

ただ、ここにきて世界は動乱の時代になり、潮目が変わりつつある。躍動する新しいリーダーがいれば、その力で社会が変わる、いわば"司馬文学的な時代"になった。

だからこそ「俺がやるぞ」という志を持つ20代や30代の若い人たちにこそ司馬作品を読んでもらいたい。きっと元気になり、挑戦する背中を押してくれるはずです。

【プロフィール】

楠木建（くすのき・けん）／1964年、東京都生まれ。経営学者。一橋ビジネススクールPDS寄付講座競争戦略特任教授。専攻は競争戦略。『ストーリーとしての競争戦略』、『戦略読書日記』など著書多数。

●取材・構成／広野真嗣（ノンフィクション作家）

※週刊ポスト2026年3月20・27日号