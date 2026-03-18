「昭和天皇の弟」が明かしていた、戦後の質素な生活ぶり…「住民票が無く、都バスの無料券がもらえない」

戦前の皇室はもっと自由だった

「新春座談会 皇室団欒」。いまでは考えられないこんな企画が「文藝春秋 昭和51年2月号」に掲載されていました。出席者は、秩父宮勢津子妃（昭和天皇の義妹・昭和天皇の弟の妻）、三笠宮寛仁親王（昭和天皇の弟の子・甥）、高松宮宣仁親王（昭和天皇の弟）、喜久子妃（その妻・昭和天皇の義妹）。豪華メンバーが、外交評論家の加瀬英明氏の司会で、本当にざっくばらんにお話しされています。

現在の皇室とメディアとの距離を考えさせられる内容なので、興味深い発言を紹介してみましょう（発言は一部省略して短くしてあります）。

≪三笠宮 皇族というのは昔はもっと自由だったんでしょう？

高松宮 昔と変わったわけではないと思うよ。皇族だって時代の変化に対応して変化しているだけで、皇族のあり方がかわったわけではなくて、社会のあり方が変わったからにすぎないんだ。たとえば明治時代の大正天皇(つまり皇太子時代)は、わりに自由に方々自転車で歩いておられた。自転車という新しい乗り物ができたので、皇太子だって……。

三笠宮 なにかワイン一本提げて、朝香宮さまのとこにひょいと遊びにいらしたという話しもきいたことがある……。

高松宮 当時は国民だれしも、そういうつきあいをしていたから、皇族もおなじだったということですよ。別に特別なことじゃありません。

三笠宮 警備の問題はどうだったんですか？

高松宮 そのころはあまりなかったね。

三笠宮 ということは、する必要がなかったということ？

高松宮 そういうことです。

司会 昔は皇族の方々も赤坂の芸者遊びに出かけられていたのに、今の直宮さんたちは、そんな自由がなくなりましたよね。

高松宮 それは、やはり直宮クラスの人間が赤坂に芸者遊びなんかしない方がいいということだわね。朝香さまとか東久邇宮さまとは、やはり立場がちがうわけです。彼らは自由に赤坂にもいらしたし、方々の宴会にもどんどんいらしてらっしゃいました。

三笠宮 昔は、親戚がギャーと集まってにぎやかにやっていたようですね。

高松宮 それも、みんなが行ったり来たりという昔の国民の習慣とおなじで核家族化なども影響しているでしょうね

高松宮妃 あのころは、みんな、おば様たちのところに寄ったのよ。竹田宮家、北白川家、朝香宮家、みんな明治天皇の内親王さんですからね。親戚づきあいをしていただけ≫

天皇家や宮家の男性は大体軍人になりました。ただし、これも日本人らしく、あまり宮様には猛訓練はなく、棒倒しなど、ケガ人もでる教練にはでなくていいといわれたそうです。高松宮は終戦直前に潜水母艦「迅鯨」（じんげい）の艦長になることを勧められましたが、艦長にはなってみたかったものの、元々船酔いするので大きな軍艦でないとイヤだと思ったし、いまさら艦長になってもたいした活躍ができる船でもないし、なにかあれば、すぐ皇族として危険だから東京へ帰れといわれるため、出征する乗組員を残して安全な地へというのも不本意だとおもって断りました、とのこと。

戦後は一転、質素な生活へ

冒頭から、今では考えられない皇族の自由な放談から始まりました。そして、懐が寂しくなった戦後の生活のグチになります。座談会を正確に紹介すると、皇族流で話がながくなるので、ここからは印象的な発言を、とりだして紹介することにします。

＜高松宮は、夜中まで騒ぐことを叱られたことはなく、泊まり込みはしないものの、いわゆる朝帰りは普通。ただ、普段は軍艦に乗っているので、宴会も軍艦内部だけ。東京で騒いだ経験は少ない＞

＜戦前は、皇族に税金がかからなかったので、高松宮など宮内省の予算で自由ができた。宮内省自体が、御料林があったから予算も潤沢で、それに比べて今は皇族費をもらって、それ以外でなにか収入を得ると税金でとられる＞

＜三笠宮発言では、皇族は儲けてはいけないのが原則で、営利に関係してはいけない。だから、原稿を書いたり、印税がはいったりすると、普通に源泉徴収されて、累進課税の対象にまでなる。住民税も支払うのだけれど、私には戸籍はないんですよね。札幌で五輪の仕事をして、当時の札幌市長さんに住民登録してくださいといわれたので「ハイ！」と喜んだのだけれど、戸籍がないので住民票がつくれない。住民票がないのに、なぜ住民税がかかるんでしょう＞

<高松宮は70歳になって、都バス、都電の無料パスがもらえる年齢になったけれど、無料パスの案内がこない。住民票がないから。たまたま美濃部知事に会ったとき、その話しをしたら、「特別にとりはからいましょう」と、鶴の一声で無料パスが手に入った＞……ということは高松宮も昭和50年ごろには都バス都電に乗車されていたということでもあります。

天皇家の場合は、皇室財産も、厳しく管理下におかれ、戦前はあったお手元金もなくなり、きわめて質素な生活になりました。相続税もかかるので、皇室の財産も減ってゆくばかりです。

戦前は国家財政と並ぶほど巨額な財産があった

参考までに、戦前（明治〜昭和戦前）の皇室財産は、国会の統制を受けない「皇室財産令」に基づく独立財産でした。規模は国家財政と並ぶほど巨額でした。

明治期に国有林の大部分が皇室財産に転換され、広大な御料林・御料地が形成されました。面積は約1,000万ヘクタール。北海道・東北の山林が中心で、木材収入が皇室財政の柱でした。それ以外に株式収入も巨額でした。 日本銀行、横浜正金銀行、日本郵船などの政府保有株式が皇室に献上され、高利回りの株式ポートフォリオが形成されていました。これらは皇室財政の安定収入源となり、さらに、 皇室費（国家予算とは別枠）で皇族の生活費、宮殿維持、御料地経営などが含まれました。

研究者の推計では、御料地の価値、数十億円（当時）金融資産は数億円規模で、総額は国家予算に匹敵するレベルでした。つまり、「日本最大の地主」かつ「大口投資家」だったのです。戦時中、天皇の財産をスイス銀行に隠す試みや南米に潜水艦で運んだという伝説ができたのも、この大金のせいでしょう。戦後（1945〜1950年代）、皇室財産のほぼ全てが国有化され、皇室財産は原則として国に属することが憲法に明記されました。

御料地のほぼ全てが国有化され、金融財産も国有化、戦後に皇室が保持を許されたのは、象徴天皇制の活動に必要な最低限の財産に限定され、 皇居・御所・御用邸（軽井沢・那須・葉山など）と皇室の儀式に必要な由緒物（三種の神器など）一部の動産（調度品など）が「皇室用財産」として国有財産法の枠内で管理される。ということになり、法律的には、皇室経済法により、天皇・皇族の私有財産は、相続した私的財産と給与（皇族費）からの貯蓄に限定され、規模は非常に小さくなったといいます。

≪高松宮 我々は、ある意味、無国籍者で公民権停止になったようなものです≫

たしかに、皇族には、戸籍もなく、住民票もなく選挙権も被選挙権もありません。税金で暮らしているとはいえ、あまりに人格を否定した上で、彼らの国を思う気持に頼って、象徴天皇制というものが存在しているということが実感として感じられる言葉の連続です。

皇族自身も戦前のあり方の復活は望んでいない

ただ、座談会に出た皇族の方々は、

<明治以降、戦前の皇室のあり方が日本史上、あるいは天皇家の歴史上、異様なことであって、質素が本来の姿で、政治の実権もなかったこと、そして、むしろ、文化をずっと引き継いだ面が評価されるべきである。ずっと続いてきたことは、目に見えないひとつのよりどころになるものがあるということは、国の将来にとってもいいことだと思う。そして、終戦のときの聖断のようになにかが起きたときに国民の拠り所になるものがあるということは大事だと思う＞

こう考えていて、戦前の復活は望んでいないことがよくわかる座談会でした。

戦前には皇族に政治的発言をする権利も権力もあったので、男性皇族たちは大いに政治的議論をしていました。しかし、戦後は国事行為はあるものの、政治的議論はできないため、男性皇族たちは話題が少なくなり、昭和天皇との会話がしにくくなりました。救ったのは女性皇族たちで、皇族といえば和歌。毎月のように開かれる歌会には参加して、歌を詠む習慣が皇室にはあります。それには、男性皇族は参加をあまりせず、女性たちの活躍場所となっていました。

とにかく、政治が絡む話題は厳禁。歌の話しが一番無難で、しかも皇室でずっと続いた習慣だけに、和歌の上手な女性は多く、これが文化を引き継ぐという重要な皇室の任務の担い手になってきたことも事実でしょう。

「文化を紡ぐ担い手」であることへの自負

この座談会が開催されたのは、「昭和51年2月号」。それほど昔でもないのですが、文藝春秋90周年企画として、平成25年に「日本が震えた皇室の肉声」という増刊号を筆者が編集することとなり、古い雑誌を眺めながら、この座談会を発見し、宮家に許可を得たら、原稿料なしで、全文掲載許可をいただいたことは記憶に残っています。今の皇族たちに、これほど自由があるでしょうか。また宮家の復活や、養子制度の利用による男系男子の皇統継承といった議論が、盛んになっている折り、実態を知っていただく意味もあり、皇族も戦前に戻ることを望んでいないこと。しかしまた、戸籍問題のように、非人格的努力を国民がお願いしていることをわすれないように議論してほしいと思います。

今でこそ、天皇制への支持率は、朝日新聞の調査でも80％近くあり、国民の間に完全に定着しましたが、終戦直後は戦争責任をめぐり、国民から厳しい声がでたこともありました。支持率こそ60〜70％と高水準にありましたが、過激な天皇制批判論者も多かったのです。上皇は1975年に沖縄訪問の際に、過激派から火炎瓶を投げつけられたことがあります。また、1974年には東アジア反日武装戦線によって昭和天皇が乗る予定の列車を爆破する計画が立てられたこともありました。

国民と皇室の間には、いまや、慰霊の度や被災地訪問での交流など親密で温かいものがあります。天皇誕生日の一般参賀に暴漢が忍び込み、そのために柵の下にネットを張り、参列者の間に私服の警官まではいるといった状態にもなっていますが、これは終戦直後のような思想的背景や政治的主張があるわけではなく、ただ著名人を対象にした愉快犯のようなものでしょう。

愛子天皇なのか、男系男子を維持するのか。皇族方の本音をぜひ参考にしてほしいものです。皇室の方々は文化を紡ぐ担い手であることに自負心をいだいていることは間違いないことが、この座談会から、ぜひ読み取ってほしいものです。

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