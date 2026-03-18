アプローチでボールを芯でミートする方法！男子プロがレッスン

練習でもコースでもすぐに実践できるドライバーからパターまでの芯食いレッスン。

クラブの芯でとらえて真っすぐ飛ばすレッスンをツアープロが伝授！

ハッ！と開眼するポイントが満載のレッスンです！

ボールの右側にヘッドを入れるのはNG！スイングの「最下点」を意識して振る

リーディングエッジではなく、ソールが最下点に触れるようにスイングする

ボール1個から1個半先に最下点を想定すると芯に当たる

アプローチで打点位置がバラつくという人は、スイングの「最下点」を意識して振ってみましょう。特殊な状況を除いて、最下点はボールの先（ターゲット側）にあり、その手前でインパクトを迎えるのが基本。ですから、ボール1個から1個半くらい先に最下点を想定し、そこにウエッジのソールが触れるようにスイングします。

ポイントは、クラブの入射角をゆるやかにすることと、左右対称にリズムよく振ることです。ソールを滑らせながら振り抜けば、ミート率がアップ。打点位置が多少バラついても、大きなミスになりません。

最下点はボールの先です！

最下点は番手や球筋、ボール位置によって変わるが、ボール1個から1個半くらい先が基本。

ソールを意識すれば、入射角がゆるやかになり、ヘッドが芝に突っかからずにきれいに抜ける。

左右対称にリズムよく振る

クラブを上げたぶんだけ、フォローをしっかり出すことが大切。コースでは打ち急ぐミスが出やすいので、リズムよく振ることを忘れずに。

ボールの右側を意識するとザックリしやすい

最下点をカン違いして、ボールの右側にヘッドをきっちり入れようとすると、リーディングエッジが地面に刺さってザックリのミスが出る。

いかがでしたか。アプローチの速攻テクをぜひ実践してみてください！

木下稜介

●きのした・りょうすけ／1991年生まれ、奈良県出身。174㎝、75㎏。19年はベスト10入り６回で、賞金ランク34位に躍進。今季もシンガポールオープン６位と好スタート。ハートランド所属。

構成＝小山俊正、野中真一

写真＝中野義昌、高橋淳司