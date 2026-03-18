オズワルド伊藤＆蛙亭イワクラ、“破局後”初共演→真相告白「どれくらい面白くしてくれる？」 同期のさや香・新山が“意味深”発言
テレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜 後11:15）の公式Xが、18日更新され、「色々あった同期芸人」と題し、お笑いコンビ・蛙亭のイワクラとオズワルド・伊藤俊介が破局後初共演することを公表した。
【動画】面白そう…オズワルド伊藤＆蛙亭イワクラ、“破局後”初共演→真相の予告編
あすの放送では「色々あった同期芸人」をテーマに、2012年デビューの真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭、空気階段、さや香、コットン、きしたかのという7組が登場。Xでは「明日のアメトーーク！は『色々あった同期芸人』▽2012年デビュー7組▽伊藤＆イワクラ…破局後初共演で真相を告白▽真空ジェシカ＆空気階段＆オズワルド＆さや香…賞レース浮き沈み年表▽最初に売れたコットン▽遅咲き・きしたかの吠える」というコメントが予告動画とともに投稿された。
動画には、真空ジェシカ・ガクとさや香・新山が登場。ガクが「まぁ、いろいろあったいえば、あの人とあの人のこと」と伊藤とイワクラの写真が補足され、新山は「自分（ガク）も入ってるやん？ちょっと」と意味深発言。ガクは「いいの？入れてもらっても？」と聞くと、新山は「入ってるやろ？」と逆質問。ガクは「僕は…ただのキモオタというか…」というと、新山は「俺、上やったからさ、なんか糸が何本か絡まりあっていたよ、下。中野とかたまりもの方もあったし…」とさらなる意味深発言。ガクは「変な糸ね」と納得した。
新山はさらに「大暴れしてたもんな、川北も。ちゃんとしてよ、ガク」とお願いすると、ガクは「わかんないの、川北どうしたらいいか、教えてよ！」とまさかの懇願。新山も「お前がわからんかったら、誰もわからんよ」と冷静に分析していた。
さらに公開された動画の後半には、通常の予告もあり、イワクラが伊藤に向かって「どれくらい面白くしてくれる？」と問い詰め、伊藤がうつむく様子も公開されている。
【動画】面白そう…オズワルド伊藤＆蛙亭イワクラ、“破局後”初共演→真相の予告編
あすの放送では「色々あった同期芸人」をテーマに、2012年デビューの真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭、空気階段、さや香、コットン、きしたかのという7組が登場。Xでは「明日のアメトーーク！は『色々あった同期芸人』▽2012年デビュー7組▽伊藤＆イワクラ…破局後初共演で真相を告白▽真空ジェシカ＆空気階段＆オズワルド＆さや香…賞レース浮き沈み年表▽最初に売れたコットン▽遅咲き・きしたかの吠える」というコメントが予告動画とともに投稿された。
新山はさらに「大暴れしてたもんな、川北も。ちゃんとしてよ、ガク」とお願いすると、ガクは「わかんないの、川北どうしたらいいか、教えてよ！」とまさかの懇願。新山も「お前がわからんかったら、誰もわからんよ」と冷静に分析していた。
さらに公開された動画の後半には、通常の予告もあり、イワクラが伊藤に向かって「どれくらい面白くしてくれる？」と問い詰め、伊藤がうつむく様子も公開されている。