『ガルプラ』出身・AYANA、“衝撃評価”から挽回 BTS元振付師が絶賛「新しい試みは成功だった」
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の第4話が、17日にABEMAにて配信された。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
同話では、Bチーム（AYANA、SERIA、ELENA、SAKURA）による3次審査の模様を公開。課題曲は、MOKA（ILLIT）が「ダンスがあまりないので歌や表現力が必要になる」と語り、審査員のソン・ソンドゥク（HYBE × Geffen Records エグゼクティブクリエイター／BTS元振付師）も「実は一番簡単で一番難しい曲」と評する、ILLITの「Almond Chocolate」となった。
2週間に及ぶ合宿形式の3次審査は、グループパフォーマンスでありながら、12人中わずか4人が選ばれるという過酷な個人戦。個性をいかに発揮できるかが合否の鍵となる。
2次審査総合4位で「無難に上手」という衝撃的な評価を受けた『Girls planet999』出身のAYANAは、「最高に良かった、に変えられるように研究が必要」と意気込みます。しかし本番5日前、ボーカルレッスンで「喉に力が入っている」と指摘され、「ダンスとボーカルを両立させた時の安定感」という課題に直面します。
本番では、この難曲をやり遂げたBチームに審査員からは拍手が送られ、ILLITのメンバーも「かわいい」と絶賛した。
審査員のソン・ソンドゥクは、AYANAに対し「本番前に新しい自分を見せたいと言っていたが、新しい試みは成功だった」と評価。KATSEYEの発掘・育成を担うジェイ・インも「AYANAさんが印象的だった。ダイナミックさを上手く表現してくれた」とコメントしました。
スタジオで見守ったSAKURA（LE SSERAFIM）は「もう2次審査の順位は関係なくなっている感じですよね」と話し、指原も「メイクした時の表情も全然違った。このガラッと変わる感じも評価されていくんでしょうね」とプロデューサー目線でコメントしました。
【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
2週間に及ぶ合宿形式の3次審査は、グループパフォーマンスでありながら、12人中わずか4人が選ばれるという過酷な個人戦。個性をいかに発揮できるかが合否の鍵となる。
2次審査総合4位で「無難に上手」という衝撃的な評価を受けた『Girls planet999』出身のAYANAは、「最高に良かった、に変えられるように研究が必要」と意気込みます。しかし本番5日前、ボーカルレッスンで「喉に力が入っている」と指摘され、「ダンスとボーカルを両立させた時の安定感」という課題に直面します。
本番では、この難曲をやり遂げたBチームに審査員からは拍手が送られ、ILLITのメンバーも「かわいい」と絶賛した。
審査員のソン・ソンドゥクは、AYANAに対し「本番前に新しい自分を見せたいと言っていたが、新しい試みは成功だった」と評価。KATSEYEの発掘・育成を担うジェイ・インも「AYANAさんが印象的だった。ダイナミックさを上手く表現してくれた」とコメントしました。
スタジオで見守ったSAKURA（LE SSERAFIM）は「もう2次審査の順位は関係なくなっている感じですよね」と話し、指原も「メイクした時の表情も全然違った。このガラッと変わる感じも評価されていくんでしょうね」とプロデューサー目線でコメントしました。