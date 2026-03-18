『私がビーバーになる時』芳根京子ら「愛のしるし」ビーバーダンス披露 渡部篤郎も“もふもふ”着ぐるみで踊る貴重映像
3月13日に公開され好スタートを切ったディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』より、日本版声優陣による特別映像が解禁された。主人公メイベル役の芳根京子をはじめ、キング・ジョージ役の小手伸也、ローフ役の宮田俊哉、ジェリー市長役の渡部篤郎、クマのエレン役のかなで（3時のヒロイン）らが、PUFFYの歌う日本版エンドソング「愛のしるし」に合わせて“もふもふ”ビーバーダンスを披露している。
【動画】渡部篤郎が着ぐるみダンスする貴重映像
映像では「愛のしるし」の独特のリズムにのって、芳根を中心にキャスト陣がノリノリのダンスを展開。さらに、小手、宮田、渡部、かなではビーバーの着ぐるみに身を包み、思わず真似したくなるようなキュートなパフォーマンスを見せている。
芳根は今回のダンス動画の撮影時、「映画を観た時みたいにワクワクするんだろうなって、完成がすごく楽しみ」とコメント。「PUFFYさんの楽曲がすごい楽しくて、踊っていると自然と笑顔があふれるので、是非学校とかでお友達と踊ったりとか、ちょっと元気がない時にこの動画を見て元気になってもらえたらうれしいなと思います。振り付けがシンプルでかわいいのでたくさん真似してほしいです！」と、呼びかけている。
本作は、公開初日から3日間で興行収入3億6541万円、観客動員26万5119人を記録し、『リメンバー・ミー』以降に公開されたオリジナルの新作で、久しぶりのヒットとなっている。
SNSでも反響は大きく、「ディズニー＆ピクサー映画史上最もピュアで狂ってる映画」「衝撃度なら1位かも」といった声が続出。かわいらしいキャラクターたちの見た目からは想像できない展開や、ラストに待つ予想外の感動に「まさか泣くとは思わなかった」と驚く投稿も目立っている。また、日本語吹替版についても「芳根京子さんの吹替が上手すぎてびっくりした！」「吹替版、動物大評議会のハマりっぷりに圧倒された」と好意的な感想が寄せられている。
映像では「愛のしるし」の独特のリズムにのって、芳根を中心にキャスト陣がノリノリのダンスを展開。さらに、小手、宮田、渡部、かなではビーバーの着ぐるみに身を包み、思わず真似したくなるようなキュートなパフォーマンスを見せている。
芳根は今回のダンス動画の撮影時、「映画を観た時みたいにワクワクするんだろうなって、完成がすごく楽しみ」とコメント。「PUFFYさんの楽曲がすごい楽しくて、踊っていると自然と笑顔があふれるので、是非学校とかでお友達と踊ったりとか、ちょっと元気がない時にこの動画を見て元気になってもらえたらうれしいなと思います。振り付けがシンプルでかわいいのでたくさん真似してほしいです！」と、呼びかけている。
本作は、公開初日から3日間で興行収入3億6541万円、観客動員26万5119人を記録し、『リメンバー・ミー』以降に公開されたオリジナルの新作で、久しぶりのヒットとなっている。
SNSでも反響は大きく、「ディズニー＆ピクサー映画史上最もピュアで狂ってる映画」「衝撃度なら1位かも」といった声が続出。かわいらしいキャラクターたちの見た目からは想像できない展開や、ラストに待つ予想外の感動に「まさか泣くとは思わなかった」と驚く投稿も目立っている。また、日本語吹替版についても「芳根京子さんの吹替が上手すぎてびっくりした！」「吹替版、動物大評議会のハマりっぷりに圧倒された」と好意的な感想が寄せられている。