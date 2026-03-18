女優の吉岡里帆が１５日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを公開した。

「”日本アカデミー賞”今年はプレゼンターで出席させて頂きました。これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました！」と投稿した吉岡。「この会場にいるならではの心動く瞬間が沢山で…最優秀賞の皆様の言葉の重みや実感。歴史とチームワークを感じる功労賞の方々のスピーチが凄く印象的で、今日本映画界の一員でいられているんだという喜びと背筋が伸びる思いでした。またいつか戻って来られるように頑張ろうと…」と決意を新たにした。

「そういえば裏でスタンバイしていると、天使の歌声が聞こえてきてパッと振り返ると”Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ”の準備をされている井口理さんで流石に感動と役得。綺麗だった…」と裏話を明かし、「賞のバリエーションが年々増えているのは良いですね。いつかヘアメイク、スタイリストさんの賞も作って頂きたいです！受賞された皆様、本当におめでとうございます！！」とつづった。

「あ、新しい役で髪切りましたっっっスースーします。」と締め、黒のドレスをまといボブヘア姿で笑みを浮かべる最新ショットを披露した。

この投稿にファンからは「なんて美しい」「神々しいオーラ」「なんでこんなに可愛いんですか？」など、絶賛の声が寄せられた。