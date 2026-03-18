橋本梨菜“湯けむり”写真集「セクシーで可愛いがたくさん詰まっています！」
『デジタル限定 橋本梨菜写真集 湯けむり にゅうよく旅』の配信が、17日からスタートした。
【写真】圧倒的なボディ！写真集で大胆カットに挑戦
カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。
橋本は「R・I・P GIRLS「湯けむり にゅうよく旅」のソロverは本編にはないカットを集めました！本編とはまた違うセクシーで可愛いがたくさん詰まっています！ソロverも楽しんでもらいながら、また5人での写真集も楽しんでもらいたいです」とのコメントを寄せている。
■橋本梨菜
1993年9月13日生まれ。大阪府出身。身長159cm、趣味＝旅行、焼き肉を食べること。特技＝日焼け、闇に紛れる。「なにわのブラックダイアモンド」として話題に。グラビアで大活躍しつつ、現在は映画などの俳優業でも注目を集める。
【写真】圧倒的なボディ！写真集で大胆カットに挑戦
カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。
橋本は「R・I・P GIRLS「湯けむり にゅうよく旅」のソロverは本編にはないカットを集めました！本編とはまた違うセクシーで可愛いがたくさん詰まっています！ソロverも楽しんでもらいながら、また5人での写真集も楽しんでもらいたいです」とのコメントを寄せている。
■橋本梨菜
1993年9月13日生まれ。大阪府出身。身長159cm、趣味＝旅行、焼き肉を食べること。特技＝日焼け、闇に紛れる。「なにわのブラックダイアモンド」として話題に。グラビアで大活躍しつつ、現在は映画などの俳優業でも注目を集める。