Iカップ“令和の超新星”山田あい、圧巻の「湯けむり」写真集「どきどきしながら撮影」
『デジタル限定 山田あい写真集 湯けむり にゅうよく旅』の配信が、17日からスタートした。
【写真】山田あいも同シリーズ！Gカップボディを披露した三田悠貴
カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。
Iカップのゴージャスなボディーを誇る山田は「先輩の皆さんとどきどきしながら撮影をした写真集のソロverになります！それぞれの衣装の私たちをさらにたっぷり楽しんでいただけるので、全員分是非見てください〜！」とのコメントを寄せている。
■山田あい
2003年9月11日生まれ。東京都出身。身長160cm。趣味＝旅行、写真、調味料探し、ダーツ。昨年発売の初写真集も大ヒットと今旋風を巻き起こす令和の超新星。最近はポーカーにもハマっている（笑）。
【写真】山田あいも同シリーズ！Gカップボディを披露した三田悠貴
カメラマンには今売り出し中の日暮翔氏、写真集未収録カットではなく、今作のためのオール未公開カットで構成された内容は見ごたえ抜群となっている。
Iカップのゴージャスなボディーを誇る山田は「先輩の皆さんとどきどきしながら撮影をした写真集のソロverになります！それぞれの衣装の私たちをさらにたっぷり楽しんでいただけるので、全員分是非見てください〜！」とのコメントを寄せている。
■山田あい
2003年9月11日生まれ。東京都出身。身長160cm。趣味＝旅行、写真、調味料探し、ダーツ。昨年発売の初写真集も大ヒットと今旋風を巻き起こす令和の超新星。最近はポーカーにもハマっている（笑）。