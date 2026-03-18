三代目JSB岩田剛典「超越ハピネス」MC卒業へ FANTASTICS八木勇征＆アルピー平子祐希が新加入「先輩の岩田さんからしっかりバトンを受け取り」
【モデルプレス＝2026/03/18】代目JSOULBROTHERSの岩田剛典が、これまでMCを務めてきたNHK Eテレ「超越ハピネス」を卒業することが決定。来年度からはFANTASTICSの八木勇征、アルコ＆ピースの平子祐希がダブルMCを務めることが発表された。
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同性カップル、養子縁組をした親子など、互いの人生を認め合う1組の“超ハピメイト”を招いて、世間の固定観念を超越した幸せのカタチを語り合う番組「超越ハピネス」。これまでMCを務めてきた岩田が番組を卒業。来年度からは、岩田の後輩で俳優としても活躍中の八木が、平子とダブルMCを務める。放送時間もリニューアルし、毎月最終土曜にレギュラー放送を予定。ナレーションは大谷舞風アナウンサーが担当する。
リニューアルを前に、新MCを迎えた特番「リセットは前進！ハラミちゃんでもハラミちゃんじゃなくても」を3月28日に放送する。音大時代に、周囲とのレベルの差を痛感してピアニストになることを諦め、IT企業に就職したハラミちゃん。仕事で行き詰まり、ひきこもりを経験するが、ストリートピアノに出会ったことで、「ハラミちゃん」として活動を始める。急に知名度が上がったことで精神的に不安定になった時期を支えてくれたのが、親友のゆきさんである。「挫折を経験して人生をリセットすることが、マイナスにはならない」知られざるハラミちゃんの人生観、親友と見つけ出した幸せのカタチについて、ゲストのYOUを交えて語り合う。
このほど、MCを卒業する岩田、トーク番組初レギュラーにして初MCを務める八木、そして八木とともにMCを務める平子からコメントが到着。岩田は「多くの学びがあり、己の人生に照らし合わせて鼓舞させてもらえる番組と出会えて本当に幸せでした」と感謝を伝え、八木は「視聴者のみなさんが、『一人じゃない』『乗り越えられる』『明るく生きようと』と思えるような番組を届けていきたいです」と意気込んでいる。（modelpress編集部）
超越ハピネスのMCを卒業することになりました。自分にとって初めてバラエティー番組のMCを務めさせていただいた番組でもあり、本当に素敵な番組に参加させていただけたこと、いま感謝で胸がいっぱいです。毎回ゲストの皆様からその人生をお聞かせいただく度に、新しい発見やたくさんの勇気をいただきました。この番組は、今の社会に必要な多様性の大切さを伝えることができる番組だと思います。自分自身、MCとして携わらせていただき、人生について深く考えるきっかけをくれた番組でした。多くの学びがあり、己の人生に照らし合わせて鼓舞させてもらえる番組と出会えて本当に幸せでした。視聴者の皆様、MCとして務めさせていただき、本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます！変わらず番組は続いて参りますので、どうか引き続き超越ハピネスをよろしくお願い申し上げます。
先輩の岩田さんからしっかりバトンを受け取り、平子さんにも支えていただきながら、MCを務めさせていただきます。今回の特番では、「挫折って決して無駄じゃないんだな」と、あらためて気づかされました。実は僕自身もそう感じてきた人生だったので、ハラミちゃんのお話を聞いて、「ピンチは最大のチャンス」という言葉が胸にすごく響きました。収録を通して学ぶことが本当に多くて、終わったあとも、番組で得たマインドが自分の中にずっと残っていて…。おかげで毎回、新鮮な気持ちでお仕事に向き合えています。これからも、さまざまなテーマで“超ハピメイト”のみなさんが、つらい時期をどう乗り越えてきたのか、前向きな言葉でたくさん語ってくださると思います。視聴者のみなさんが、「一人じゃない」「乗り越えられる」「明るく生きよう」と思えるような番組を届けていきたいです。ぜひご覧ください！
ハラミちゃんって、元気で明るくて、いつも楽しいイメージがあるじゃないですか。でもその裏に、どんな紆余曲折があって、どうやって今のハラミちゃんになったのか…。自分も身近な人に支えられていること、「自分も誰かを支えられる人でありたい」と、あらためて思わされた回でした。この番組に登場してくださる“超ハピメイト”のみなさんは、全員先生みたいな存在で、人間教科書のような番組だと感じている。生き方は本当に十人十色だが、自分の人生に役立つヒントが必ず見つかると思うので、視聴者のみなさんにも、この番組を通して、より豊かな人生をつくるヒントを受け取っていただけたらうれしいです。そして、一緒にMCを務める八木くん。28歳の落ち着きではない。どっしりとした安定感があるのに、包み込むような優しさもあって、「ずるい男だな〜」と思いますね。いや、もう、嫌いなタイプですね。許せない（笑）！
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◆岩田剛典「超越ハピネス」卒業 “後輩”八木勇征がMC初挑戦
同性カップル、養子縁組をした親子など、互いの人生を認め合う1組の“超ハピメイト”を招いて、世間の固定観念を超越した幸せのカタチを語り合う番組「超越ハピネス」。これまでMCを務めてきた岩田が番組を卒業。来年度からは、岩田の後輩で俳優としても活躍中の八木が、平子とダブルMCを務める。放送時間もリニューアルし、毎月最終土曜にレギュラー放送を予定。ナレーションは大谷舞風アナウンサーが担当する。
このほど、MCを卒業する岩田、トーク番組初レギュラーにして初MCを務める八木、そして八木とともにMCを務める平子からコメントが到着。岩田は「多くの学びがあり、己の人生に照らし合わせて鼓舞させてもらえる番組と出会えて本当に幸せでした」と感謝を伝え、八木は「視聴者のみなさんが、『一人じゃない』『乗り越えられる』『明るく生きようと』と思えるような番組を届けていきたいです」と意気込んでいる。（modelpress編集部）
◆岩田剛典コメント
超越ハピネスのMCを卒業することになりました。自分にとって初めてバラエティー番組のMCを務めさせていただいた番組でもあり、本当に素敵な番組に参加させていただけたこと、いま感謝で胸がいっぱいです。毎回ゲストの皆様からその人生をお聞かせいただく度に、新しい発見やたくさんの勇気をいただきました。この番組は、今の社会に必要な多様性の大切さを伝えることができる番組だと思います。自分自身、MCとして携わらせていただき、人生について深く考えるきっかけをくれた番組でした。多くの学びがあり、己の人生に照らし合わせて鼓舞させてもらえる番組と出会えて本当に幸せでした。視聴者の皆様、MCとして務めさせていただき、本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます！変わらず番組は続いて参りますので、どうか引き続き超越ハピネスをよろしくお願い申し上げます。
◆八木勇征コメント
先輩の岩田さんからしっかりバトンを受け取り、平子さんにも支えていただきながら、MCを務めさせていただきます。今回の特番では、「挫折って決して無駄じゃないんだな」と、あらためて気づかされました。実は僕自身もそう感じてきた人生だったので、ハラミちゃんのお話を聞いて、「ピンチは最大のチャンス」という言葉が胸にすごく響きました。収録を通して学ぶことが本当に多くて、終わったあとも、番組で得たマインドが自分の中にずっと残っていて…。おかげで毎回、新鮮な気持ちでお仕事に向き合えています。これからも、さまざまなテーマで“超ハピメイト”のみなさんが、つらい時期をどう乗り越えてきたのか、前向きな言葉でたくさん語ってくださると思います。視聴者のみなさんが、「一人じゃない」「乗り越えられる」「明るく生きよう」と思えるような番組を届けていきたいです。ぜひご覧ください！
◆平子祐希コメント
ハラミちゃんって、元気で明るくて、いつも楽しいイメージがあるじゃないですか。でもその裏に、どんな紆余曲折があって、どうやって今のハラミちゃんになったのか…。自分も身近な人に支えられていること、「自分も誰かを支えられる人でありたい」と、あらためて思わされた回でした。この番組に登場してくださる“超ハピメイト”のみなさんは、全員先生みたいな存在で、人間教科書のような番組だと感じている。生き方は本当に十人十色だが、自分の人生に役立つヒントが必ず見つかると思うので、視聴者のみなさんにも、この番組を通して、より豊かな人生をつくるヒントを受け取っていただけたらうれしいです。そして、一緒にMCを務める八木くん。28歳の落ち着きではない。どっしりとした安定感があるのに、包み込むような優しさもあって、「ずるい男だな〜」と思いますね。いや、もう、嫌いなタイプですね。許せない（笑）！
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