プロとアマのミスショットは具体的に何が違うのか！？

プロとアマのミスショットは具体的に何が違う！？

プロとアマのミスショットは異なる

あなたは、ミスショットに2通りあることをご存知ですか? 「ミスショットはミスショットでしょう。ミスショットに2種類あるなんて、言っていることがよくわからないな」 もし、あなたがそう思ったのなら、それを改め、これからはミスショットには2通りあると考えましょう。

まず1つめのミスショット。私のところに、トーナメントの練習ラウンドに行ったプロから相談の電話がかかってきました。プロは電話口でこう言いました。「ちょっと、ミスが多くて」、「どんなミスなの?」私が聞き返すと、「2打目の距離が合わなくて、ピンの手前につけるつもりが、1ピン近くオーバーするんですよ」つまり、グリーンにはオンするけれども、本来ならバーディチャンスにつけたいショットが、パーしかとれないところに乗ってしまう、というのです。

これに対して、2つめのミスショットは次のようなものです。

○ドライバーがちゃんと当たらず、当たっても林や池やOBに飛び込む

○2打目をフェアウェイウッドでトップして ヤードしか前に行かない

○同じく2打目をフェアウェイから7番アイアンでグリーンを狙ったのに30ヤードもショートする

○アプローチでダフリチョロをする

○バンカーから脱出できなかったり、ホームランしたりする

どうですか? あなたがもしこんなミスショットをしているとしたら、プロの相談内容とはかなり違いますね。言葉にすると、プロのミスショットも同じ「ミス」ですが、私に言わせると、こうしたミスはただのミスショットではなく「ひどいミスショ ット」「打ち損じ」、「当たり損ね」なのです。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨