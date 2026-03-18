プロとアマのミスショットは具体的に何が違うのか！？

プロとアマのミスショットは具体的に何が違うのか！？
プロとアマのミスショットは具体的に何が違う！？
プロとアマのミスショットは異なる
あなたは、ミスショットに2通りあることをご存知ですか? 「ミスショットはミスショットでしょう。ミスショットに2種類あるなんて、言っていることがよくわからないな」 もし、あなたがそう思ったのなら、それを改め、これからはミスショットには2通りあると考えましょう。
まず1つめのミスショット。私のところに、トーナメントの練習ラウンドに行ったプロから相談の電話がかかってきました。プロは電話口でこう言いました。「ちょっと、ミスが多くて」、「どんなミスなの?」私が聞き返すと、「2打目の距離が合わなくて、ピンの手前につけるつもりが、1ピン近くオーバーするんですよ」つまり、グリーンにはオンするけれども、本来ならバーディチャンスにつけたいショットが、パーしかとれないところに乗ってしまう、というのです。
これに対して、2つめのミスショットは次のようなものです。
○ドライバーがちゃんと当たらず、当たっても林や池やOBに飛び込む
○2打目をフェアウェイウッドでトップして ヤードしか前に行かない
○同じく2打目をフェアウェイから7番アイアンでグリーンを狙ったのに30ヤードもショートする
○アプローチでダフリチョロをする
○バンカーから脱出できなかったり、ホームランしたりする
どうですか? あなたがもしこんなミスショットをしているとしたら、プロの相談内容とはかなり違いますね。言葉にすると、プロのミスショットも同じ「ミス」ですが、私に言わせると、こうしたミスはただのミスショットではなく「ひどいミスショ ット」「打ち損じ」、「当たり損ね」なのです。
【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨