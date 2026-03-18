重心の位置を変えるだけで足の形が変わる!? 外反母趾を3秒で改善するすごい方法【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

外反母趾を3秒で改善するすごい方法

外反母趾は骨が曲がってしまっているわけではないので、重心をかける位置を変えるだけで改善できるのです。その場で変化を実感できるのでぜひやってみてください。

まずは、ひざが内側に入っていないかチェック

鏡の前に立ち、足を一歩踏み出そうとした際の軸足を確認します。ももの付け根からひざにかけての線と、ひざからつま先にかけての線が一直線になるかどうかをチェックしましょう。

正常 ひざの位置がつま先とそろっている、または少し外側にある場合は、外反母趾になっていない可能性が高い。 外反母趾 ひざの位置がつま先より内側にある場合は、外反母趾になっている可能性が高い。

その場で3秒で改善する方法

外反母趾の方は、「つま先＆内側」に重心をかけていることが多いので、「かかと＆外側」重心を意識するだけで改善します。

①「外反母趾」の写真のように、片足を出してひざを曲げます。

② かかと＆外側重心にし、ひざの位置をつま先と揃えましょう。これだけで、外反母趾が改善されるはずです。

【POINT】

がに股になった気がするかもしれませんが、がに股ではなくまっすぐな状態なので安心して体重を外側にのせましょう。

実際に改善した方の Before After

外反母趾が引っ込み、足幅が狭くなった状態をキープできるよう意識することで、外反母趾が治っていきます。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志