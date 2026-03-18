北九州市若松区の小学校で高さ3メートルの木が倒れ、小学1年生の男子児童がケガをしました。幹の部分が腐っていたことが原因だということです。

北九州市教育委員会から提供された現場の写真です。



根元から折れた木が地面に倒れ、いくつもの枝が折れています。



■吉原美樹記者

「小学校の敷地内には、根元がむき出しとなった木が1本確認できます。その周辺にはコーンが置かれ、近づくことはできなくなっています。」

北九州市教育委員会によりますと、北九州市若松区の赤崎小学校で16日午後1時20分ごろ、昼休み中の児童が高さおよそ3メートル、幹回りおよそ60センチの樹木に接触しました。



樹木がぐらついたため、近くにいた1年生の児童数人が支えようとしましたが、支えきれずに倒れました。



その際、近くで見ていた1年生の男子児童の頭に木の枝が当たり、頭を打撲するなどのケガをしました。

倒れたのはクスノキとみられていて、幹の部分が腐っていました。



植えた時期などについての記録は残っていないということです。

樹木の専門家に聞きました。



■樹木医・森陽一さん

「折れた断面を見ると、裂けた感じではない。きれいな感じなので、もともと折れかかっていたのではないか。最初から枯れていたのか、相当悪かったのかという感じがします。」



学校職員が目視で点検をした際には、これまで異常はなかったということです。

■森さん

「立っていたとしても、これは倒れる可能性がある・ないの判断が僕らにはできるけれど、やっぱり専門性の問題になると思います。」



3年から5年に1回は、専門家に点検してもらう必要があると指摘します。



北九州市教育委員会は17日、全ての市立学校に校内の樹木の点検・管理の徹底を指示したということです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月17日午後5時すぎ放送