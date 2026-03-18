今日18日(水)は前線や低気圧に伴う雨雲が次第に広がります。夜は西日本の太平洋側を中心に雨脚が強まり、激しい雨や雷雨になる所もあるでしょう。

活発な雨雲 西から近づく

今日18日(水)は、前線を伴った低気圧が西から近づきます。



九州や中国、四国は、午前中から雨の範囲が広がってきて、昼過ぎには近畿も次第に雨が降るでしょう。夜は太平洋側を中心に雨雲や雷雲が発達しやすくなります。落雷や、急に強まる雨に注意が必要です。局地的には、道路が川のようになるほど激しく降りそうです。東海は夕方から雨で、夜遅くには沿岸の一部で雷を伴う見込みです。

関東甲信は、広く雨が降るのは夜になってでしょう。ただ、日中は別の気圧の谷の影響を受けて、沿岸部を中心ににわか雨の可能性があります。

北陸と東北は、日中は晴れ間が出るでしょう。夜は雨の所が増えてきます。

北海道と沖縄は、おおむね晴れるでしょう。

雨でも気温は高め

最高気温は、前日と比べると低い所もありますが、平年並みか高い所がほとんどです。



九州から近畿にかけて、太平洋側ほど気温が高く、広く15℃以上の予想です。ジャケットなど軽めの上着で過ごせるでしょう。ただ、広島で11℃など、中国地方では気温があまり上がらず、空気がヒンヤリしそうです。

東海や関東、北陸は、今日も平年よりやや高く、15℃前後の予想です。

東北と北海道も、この時期としては高い所が多いでしょう。風が比較的穏やかで、日差しの温もりを感じられそうです。