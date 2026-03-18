Kis-My-Ft2二階堂＆timelesz猪俣、“恋”の定義を語る！『ニカゲーム』で新企画に挑戦

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日3月18日（水）放送の同番組では、ガク（真空ジェシカ）と新山（さや香）を迎えての新企画「辞書みたいに説明できるかな？」に挑む。

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まずは、二階堂、猪俣、ケムリ、新山の4人が、ある言葉の意味を自分なりに考えまとめて、辞書っぽく説明。その説明を、先生役であるガクが10点満点で評価していく。

今回お題となる言葉は「恋」。はたして4人は「恋」の定義をどのように表現するのか、それぞれの価値観も露呈することに。

そして、ガクはどのように4人の「恋」の定義を評価するのか。大事なのは熱意？ 表現力？ オリジナリティ？

お題が発表されるやいなや、ケムリは「なんか、恥かきたくねーな」と不安げな様子。

それに対してガクは「恥なしで恋は語れない」と、早くも価値観の相違が。

◆ガクがまさかの恋愛マスター!?

4人ぞれぞれの「恋」の定義に対し、先生ガクはどう評価をしていくのか。

「うるささあり」「玄人向け」など辛口評価が飛び出すなか、ハナマルがついた表現も。

気になる二階堂・猪俣なりの「恋」の定義とは？