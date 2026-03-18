UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 アーセナルとレーバークーゼンの第2戦が、3月18日05:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはビクトル・ギェケレシュ（FW）、レアンドロ・トロサール（MF）、エベレチ・エゼ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはクリスチャン・コファン（FW）、マーティン・テリヤー（FW）、イブラヒム・マザ（MF）らが先発に名を連ねた。

36分に試合が動く。アーセナルのレアンドロ・トロサール（MF）のアシストからエベレチ・エゼ（FW）がゴールを決めてアーセナルが先制。

ここで前半が終了。1-0とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。マーティン・テリヤー（FW）、アーネスト・ポク（FW）に代わりマリク・ティルマン（MF）、モントレル・カルブレス（FW）がピッチに入る。

63分アーセナルが追加点。デクラン・ライス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがこの試合はアーセナルが2-0で勝利し、2試合合計スコアでも3-1で勝利した。

なお、レーバークーゼンは46分にエセキエル・パラシオス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-18 07:00:27 更新