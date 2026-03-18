スプリンクラー設置率わずか15％未満　日本人重体のカプセルホテル火災で露呈した韓国宿泊施設の安全問題

韓国ソウルの宿泊施設で火災が発生し、外国人10人が重軽傷を負ったほか、120人以上の被災者が発生した。今月21日には世界中から約26万人が集結すると予想される光化門（クァンファムン）でのBTSライブが控えるなか、関係当局の安全管理に緊張が走っている。

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3月17日、韓国政府によると、行政安全部（日本の総務省に相当）のユン・ホジュン長官は前日、「BTSのカムバック公演などを契機にソウル全域で多くの訪問客が予想されるため、宿泊施設などに対する徹底した火災安全点検を実施し、関係者への消防安全教育を強化せよ」と指示した。

今月14日午後6時10分頃、ソウル中区小公洞（チュング・ソゴンドン）の小公ビルで火災が発生し、日本国籍の50代女性が意識不明になるなど、外国人10人が負傷した。

また、120人の被災者が発生し、現在も臨時宿泊施設で生活している。警察と消防は、同ビル3階にあるカプセルホテル型ゲストハウスが出火元であると推定している。

これを受け、消防庁は今月19日まで、ソウル所在の宿泊施設5481カ所を対象に緊急安全点検を実施することを決めた。まず、外国人観光客が多く滞在する鍾路区（チョンノグ）と中区の宿泊施設と、ソウル全域のカプセル型施設について緊急の特別消防検査を行う。

点検項目は「消防施設の故障放置・停止行為」「防火扉の開放状態」「避難階段・廊下・通路内への物品放置の有無」といった避難経路の確保状況や、避難動線・初期対応体系全般にわたる。

ただ一部からは、安さや便利さを理由に外国人が主に利用するゲストハウスの「構造的な火災への脆弱さ」を改善することが先決だという指摘も出ている。

今回火災が起きた中区のゲストハウスは、1人用のベッドを蜂の巣のような2段構造で連結させた、いわゆる「蜂の巣（ハニカム）構造」のカプセルホテル形態で運営されていた。このように密集した寝台構造や、荷物によって狭くなった廊下が、迅速な退避を困難にしたという分析が提起されている。

また、スプリンクラーなどの消防防災設備の不足も問題点として挙げられている。2022年に改正された消防施設法によると、宿泊施設の面積が600平方メートルの場合はスプリンクラー、300平方メートル以上の場合は簡易スプリンクラーの設置が義務付けられている。

ただ、今回火災が発生した建物は2000年以前に竣工しており、スプリンクラーの設置義務がなかった。

消防庁の調査結果、昨年（2025年）6月時点で全国の宿泊施設3万1271カ所のうち、スプリンクラーが設置されているのは4252カ所（13.6%）にとどまっていることが確認された。

これを受け、行政安全部はカプセル形態の宿泊施設45カ所に対して特別消防検査を実施した後、文化体育観光部や保健福祉部とともに宿泊施設の管理体系の問題点を分析し、制度改善も進める方針だ。

併せて政府は、今回の緊急安全点検と並行し、BTSのカムバック公演当日にも火災および群衆管理を含む安全管理に万全を期す予定だ。

ユン長官は「大規模なK-POP公演を控え、ソウルを訪れる国内外の観光客が急増すると予想される」とし、「今回の緊急安全点検を迅速かつ隙なく進め、すべての人が安心して滞在できる安全な環境を作りたい」と述べた。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

消防庁側も「管轄の消防署で徹底した安全管理を行い、今後このような事故が再発しないようにする」とし、「今週土曜日にBTSの公演があるが、安心して宿泊施設を利用できるようにしたい」と付け加えた。

（記事提供＝時事ジャーナル）