ビッグマッチを制したマドリーがベスト８進出！ 第２レグは２−１、２戦合計５−１で快勝！ 敗退のマンCは主将の一発退場が響く【CLラウンド16】
現地３月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、マンチェスター・シティとレアル・マドリーが前者のホームで対戦した。
第１レグを３−０で制したマドリーは、開始１分にいきなり決定機。第１レグでハットトリックの活躍をみせたバルベルデがヴィニシウスの浮き球パスに抜け出し、GKドンナルンマと１対１の状況となるも、ワンタッチシュートは上手くミートできず。
さらに17分には、ヴィニシウスがドリブルで仕掛け、カットインからコントロールショットを放つも、右のポストを直撃。その後の流れから再びヴィニシウスが左足でシュート。これをゴールライン上にいたベルナルド・シウバが腕でブロックして、マドリーはPKを獲得。シティ主将はレッドカードを受けて退場となる。このPKをヴィニシウスが確実に決めた。
一方、数的不利となったシティは41分に１点を返す。ショートコーナーの流れから左サイドを突破したドクの折り返しをハーランドがダイレクトで押し込んだ。このまま第２レグは１−１で折り返す。
迎えた後半、シティは反撃に出る。49分、またしてもドクのクロスにハーランドがワンタッチで合わせるも、クルトワに代わって入ったルニンにセーブされる。
63分にはカウンターからシェルキのスルーパスに抜け出したドクがネットを揺らすも、オフサイドの判定で得点は認められない。78分にもアイ＝ヌーリがヘディングシュートを叩き込んだが、再びオフサイドとなった。
マドリーは81分にカウンターからチャンスを創出。途中出場のエムバペがドリブルで一気にゴール前まで持ち上がるも、シュートは打ち切れない。それでも後半アディショナルタイムにヴィニシウスが勝ち越しゴールを決めた。
結局、試合はこのまま２−１で終了。２戦合計５−１でビッグマッチを制したマドリーが準々決勝進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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第１レグを３−０で制したマドリーは、開始１分にいきなり決定機。第１レグでハットトリックの活躍をみせたバルベルデがヴィニシウスの浮き球パスに抜け出し、GKドンナルンマと１対１の状況となるも、ワンタッチシュートは上手くミートできず。
一方、数的不利となったシティは41分に１点を返す。ショートコーナーの流れから左サイドを突破したドクの折り返しをハーランドがダイレクトで押し込んだ。このまま第２レグは１−１で折り返す。
迎えた後半、シティは反撃に出る。49分、またしてもドクのクロスにハーランドがワンタッチで合わせるも、クルトワに代わって入ったルニンにセーブされる。
63分にはカウンターからシェルキのスルーパスに抜け出したドクがネットを揺らすも、オフサイドの判定で得点は認められない。78分にもアイ＝ヌーリがヘディングシュートを叩き込んだが、再びオフサイドとなった。
マドリーは81分にカウンターからチャンスを創出。途中出場のエムバペがドリブルで一気にゴール前まで持ち上がるも、シュートは打ち切れない。それでも後半アディショナルタイムにヴィニシウスが勝ち越しゴールを決めた。
結局、試合はこのまま２−１で終了。２戦合計５−１でビッグマッチを制したマドリーが準々決勝進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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