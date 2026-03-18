◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ベネズエラ4-2イタリア（現地時間16日、マイアミ）

ベネズエラの守護神を務めるパレンシア投手がNetflixのポストゲームショーに出演。投げ終わった興奮冷めやらぬまま、渡辺謙さんや二宮和也さん、上原浩治さん、そして高橋由伸さんに迎え入れられました。

「積極的に攻撃的に戦略を立てて、アウトを取ることに集中していました。初回から準備はしていて、特に勝ちにこだわっていました。監督にもいつでも投げられると伝えていて、勝てるように全力を尽くしました」

序盤は0-2と追いかける展開。ブルペンではどんな様子だったか聞かれると「試合中はずっと負ける気はしなかったです。初回から、きょうの朝から、ずっと勝つと思っていました。勝つために大会に臨んできたので、みんな勝つつもりでいました」と振り返りました。

決勝はアメリカとの対戦。決勝でも投げたいかと聞かれると、「僕が出たら、勝っているということなので、全力で行きたい」と意気込みました。

WBC決勝は日本時間朝9時にプレーボールです。