＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】62キロ力士、“一瞬の妙技”が炸裂する瞬間

およそ2倍の圧倒的な体重差をものともしない“最小兵”力士の執念の白星で4場所ぶりの勝ち越しを決めた。電光石火の“妙技”で相手を翻弄。館内が沸き、ファンからは「何だこの動き」「感動した」など驚きと絶賛の声が相次いだ。

序二段九十八枚目・宇瑠寅（式秀）が、序二段九十七枚目・菊池（二子山）を足取りで下し、4勝目を挙げて勝ち越しを決めた一番でのこと。

注目の立ち合い、身長165.3センチ、体重62.5キロの宇瑠寅は一瞬上体を起こして相手を誘うような動きを見せた。これに応じるように身長180.1センチ、123キロの菊池が圧力をかけて出た瞬間、宇瑠寅は一転して深く懐へ潜り込んだ。

相手が反応する間もなく、その右足を力強く抱え上げた宇瑠寅は足取りで巨漢のバランスを崩すと、そのまま一気に土俵の外へ。わずか数秒の出来事に、館内はどよめきに似た歓声が沸き起こった。

この電光石火の攻防に、ABEMAファンも騒然。「感動した」「これはすごい」「ウルトラC」「電光石火」「何だこの動き」といった驚きといった称賛のコメントが殺到した。36歳の宇瑠寅は現役最軽量ながらファンも多く、17歳の新鋭に貫禄を見せつけた格好だ。なお、宇瑠寅の勝ち越しは令和七年七月場所以来、4場所ぶり。敗れた菊池は3勝2敗となった。 （ABEMA／大相撲チャンネル）