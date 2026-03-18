◇プロ野球 オープン戦 巨人 3-2 ヤクルト(17日、東京ドーム)

巨人のウィットリー投手が本拠地・東京ドーム初マウンドを終えて、手応えを語りました。

この日はヤクルト相手に6回から登板すると3回2/3を53球、1被安打、5奪三振、1与四球、無失点と好投。前回登板の11日ソフトバンク戦は先発で1回34球、2被安打、3与四死球、5失点と苦しみましたが、雪辱を果たしました。

「前回より良かった。仕切り直してうまくいき良かった」とコメントしたウィットリー投手。

「真っすぐをストライクゾーンに投げられたのが大きかった。今日はあまりカーブを投げなかったが、投げる必要が無いぐらい他の球が良かった」とこの日の投球を振り返りました。

前回登板からこの日に向けて技術的に直した点はなく、メンタル面を整えたと話したウィットリー投手。体調面は「前回より間違いなく良かった。今日も100%ではないが、前回より良かったのがいい結果につながった」と好投の要因を明かしました。

加入1年目のウィットリー投手。初のNPBシーズン開幕に向けて、「楽しみにしている。いいチームだと思うし、勝ちたい気持ちが強い選手が集まっている」と期待感を語りました。