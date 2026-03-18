全国に1000以上もあるという“企業が運営する”ミュージアム。人気のワケとは？

【写真を見る】春休みにイチオシ「企業ミュージアム」本物の“重機”操縦や“ボタン”押し放題も【THE TIME,】

本物の「ショベルカー」操縦

“来場者数100万人”を誇る大人気ミュージアムがあるのは、滋賀・長浜市。館内に入って大きなスクリーンで出迎えてくれたのはー

「ヤン坊です」「マー坊だよ」「きょうはヤンマーミュージアムへようこそ！」

ヤン坊マー坊でおなじみ、農機具などを製造・販売する『ヤンマー』が運営し、館内には体を使って楽しめる本格的なアクティビティが8種類。

“本物のショベルカー”を操縦して敷き詰められたカラーボールをすくったり、リズムに合わせて“クワに見立てた棒”で的を叩き畑を耕しながら野菜を育てるゲーム。

さらに、モニターに映し出された“エンジンの動きとリズム”に合わせて体を動かすゲームでは、船などのディーゼルエンジンの仕組みが体感できます。

中でも人気なのが、ボルダリング形式でビルに見立てた壁を登ってボタンを押し、街に明かりをつけていくアクティビティ。（高さ最大6m※要予約）

一般的なアミューズメントパークも顔負けの施設ですが、その狙いはどこにあるのでしょうか？

『ヤンマーミュージアム』館長・三上哲哉さん：

「”ヤン坊マー坊天気予報”で会社を知ってもらう活動をしていたが2014年に終了し、子どもたちがヤンマーを全く知らない。子どもたちに認知を進めていきたい」

アクティビティだけでなく、オーガニック米を使用したレストランや足湯なども楽しめて小中学生の入場料は600円〜です。（※一般：1000円〜/未就学児は無料）

世界に一つ「オリジナル菓子」作り

大手菓子メーカー『江崎グリコ』が運営する「グリコピア・イースト」（埼玉・北本市）は、入場無料のミュージアム。（※要予約）

ポッキーやプリッツの製造ラインの見学では、意外な“裏側”も知ることができます。

館内スタッフ：

「プリッツに“茶色の点々の模様”がついていますが、これは網目の焼き模様で“必ず片面にしかついていません”」

クイズ大会では人気商品について楽しみながら学べたり、古くは大正時代からの歴代の「グリコのおもちゃ」1500点の展示も。

1930年代に東京を中心に設置されていた「グリコの自動販売機」のレプリカには小さなモニターが。当時は購入すると、20秒ほどの映画を観ることができたそうです。

さらに、ジャイアントポッキーに、チョコペンやカラフルな飾りを使ってデコレーションができるコーナーもあります。（※1人500円/要予約）

『グリコピア・イースト』館長・兵頭正志さん：

「どういう思いで商品を作っているのかを感じて長いお付き合いをしてもらえるようにしていきたい」

1000超のボタンが「押し放題」

企業が運営するミュージアムの魅力はどこにあるのでしょうか？

企業博物館研究家・古田ゆかりさん：

「元々社員の研修施設として、自社の製品や歴史的なものなどを集めて研修で使っていたところが段々公開するようになった。ただ遊ぶだけではなくて、普段見ているものが実は裏側はこうなっているんだなど“学べたり体験できる”」

中でも、古田さんが「思う存分“押せる”体験は、誰にとっても楽しい」とオススメなのが、東京・八王子にあるミュージアムです。

THE TIME,マーケティング部 土路生優里部員：

「入口の暖簾に“絶対に！押すな”って書いてあるけど、何の会社なのか？」

中に入ってみると、上にタライが吊るされた壁には＜絶対に！押すな＞と書かれた巨大なボタンや、＜500万回 耐久テスト中＞と書かれたものなど、部屋の至る所に“ボタン”が。

ここは、エレベーターの押しボタンや階数ランプなどを作っている『島田電機製作所』のミュージアム「OSEBA」です。

施設内にある工場でオーダーメイドで作られるボタンは東京スカイツリーや六本木ヒルズなどの有名建築に使われていて、オーダーメイド製品のシェアはなんと6割超。

「OSEBA」の施設内には、30秒でボタンをいくつ押せるかチャレンジできるコーナーや、ボタン作りのいろはを学べるクイズ。

さらには、一般の人のアイデアを形にした「マヨネーズキャップボタン」や「賞与ボタン」など1000個もの押しボタンがズラり。思う存分押して楽しめます。

入場料は小学生以下500円です。（中学生以上1000円/1歳未満は無料※事前予約制）

『島田電機製作所』企画チーム主任・小倉心愛さん：

「下請けという体質上、自分たちの名前が表に出ることはほとんどなかった。そんな中で自分たちの事をもっと知ってもらいたい」

楽しく学べてコスパも抜群の企業ミュージアム。春休みにオススメです。

（THE TIME,2026年3月16日放送より）