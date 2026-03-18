卓球の最新世界ランクが16日に発表されました。

15日までWTTチャンピオンズ重慶が開催。世界のトップランカーたちが集まった大会で上位陣にも動きがありました。

日本勢では、張本智和選手は好調の林繇儒選手を破るなど、4強入り。1人を抜いて、4位に浮上しました。また世界1位の王楚欽選手を準々決勝で破るなど、同じくベスト4の松島輝空選手は8位キープとなっています。日本勢はトップテンが2人。21位に戸上隼輔選手、29位に宇田幸矢選手となっています。

上位陣では、世界ランク1位は中国の王楚欽選手が譲らず。スウェーデンのモーレゴード選手も2位を守りました。一方、3位につけていた中国の林詩棟選手はこの大会に欠場していたこともあり、ブラジルのカルデラノ選手と張本選手に抜かれ、5位転落。2024年の10月から維持していたトップ3圏内からこぼれました。またこの大会、準決勝で張本選手を破り、準優勝だった中国の19歳・温瑞博選手が10人抜きで17位に浮上しています。

【男子シングルス】

▽トップ10

1位 王楚欽(中国)

2位 モーレゴード(スウェーデン)

3位 カルデラノ(ブラジル) ↑1

4位 張本智和 ↑1

5位 林詩棟(中国) ↓2

6位 F.ルブラン(フランス)

7位 林繇儒(台湾)

8位 松島輝空

9位 向鵬(中国)

10位 チャン・ウジン(韓国)

▽TOP50までの日本人選手21位 戸上隼輔 ↓129位 宇田幸矢35位 篠塚大登 ↓236位 田中佑汰 ↓1