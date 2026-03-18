◇欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦 Rマドリード2ー1マンチェスターC（2026年3月17日 マンチェスター）

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は17日、決勝トーナメント1回戦第2戦が行われ、レアル・マドリード（スペイン）がFWビニシウスの2得点により敵地マンチェスター・シティー（イングランド）戦に2ー1と勝利。2戦合計5ー1で“因縁の一戦”を制し、6シーズン連続の8強進出。準々決勝ではアタランタ（イタリア）ーバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）の勝者と対戦する。

ノックアウトステージで5シーズン連続の顔合わせとなった本拠での第1戦はMFバルベルデがハットトリックの大活躍を見せ、3ー0と先勝。アドバンテージを持って臨む第2戦では負傷欠場していたFWエムバペが戦列復帰。ベンチからのスタートとなった。

試合は前半20分、FWビニシウスのシュートがMFベルナルド・シウバのハンドを誘ってPKを獲得。VAR判定の結果、MFベルナルド・シウバは一発退場となり数的有利に。この絶好機をFWビニシウスが冷静にGKの逆をついて先制ゴールを挙げた。

その後FWハーランドに1点を返されるも後半アディショナルタイムに再びFWビニシウスが追加点を挙げ、2ー1で試合終了。前半から攻守を見せていたGKクルトワが後半頭から“負傷交代”となるアクシデントにも襲われたが同24分、FWエムバペが途中出場。復帰戦でいきなりゴールとはならなかったが元気よく走り回って状態の良さをアピールした。

これでチームは6シーズン連続の8強進出。昨季を除き“因縁の一戦”を制した21ー22、23ー24シーズンは優勝（敗れた22ー23シーズンはマンチェスターCが優勝）を飾っており、2季ぶりの王座奪還へ“追い風”となりそうだ。