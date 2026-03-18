娘ちゃんと遊ぶのが大好きな猫ちゃん。今回はどんな遊びをするのかワクワクしていたようですが、娘ちゃんが持ってきた『あるもの』を見つめていたら、まさかのコテン。思わず笑ってしまう、可愛すぎる姿が話題になっています。投稿は、記事執筆時点で46万再生を突破し、「このチーム面白すぎる」「家猫として優等生すぎますねｗ」といった声が寄せられています。

【動画：仲良しな女の子が『フラフープ』を回し始めたら、猫は…ほっこりする瞬間】

今夜の遊びはフラフープ？

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、「もも」ちゃんと娘ちゃん、そして赤ちゃんが一緒に過ごす、ほっこりしたひととき。娘ちゃんにスリスリするももちゃんは、今日は何をして遊ぶのかな、とワクワクしていたみたいです。

ただ、赤ちゃんが娘ちゃんの近くに来ると、ももちゃんは少し距離を取っていたのだとか。娘ちゃんと遊びたいのに、赤ちゃんの存在はやっぱり少し気になる……。そんなももちゃんの気持ちを知ってか知らずか、娘ちゃんが持ってきたのはフラフープだったそうです。

ももちゃんの様子が…

おもむろに部屋の真ん中へやってきて、フラフープを両手にかまえた娘ちゃん。すると、ももちゃんの視線は一気にフラフープへ……。キラキラした視線で見つめるももちゃん、ワクワクが止まりません。

娘ちゃんが勢いよくフラフープを回し始めると、ももちゃんも目でくるくると動きを追っていたんだとか。そして次の瞬間、なぜか床にコテン。もちろんフラフープが当たったわけではなく、ただただ自分で脱力したように倒れてしまったのだそうです。

倒れたまま夢中で見つめる姿がたまらない

再びフラフープを回し始める娘ちゃんと、床にごろんとしたまま目で追い続けるももちゃん。最後には首までコテンと床へ落とし、ますます脱力モードに。撮影していたママさんも、可愛すぎるももちゃんの姿に思わず笑ってしまったそうです。

娘ちゃんはフラフープを回し続け、ももちゃんはぺたんと寝そべったまま、完全にフラフープのとりこになってしまったよう。後ろでは赤ちゃんもニコニコ。そんな幸せな光景に、ももちゃんと同じように釘付けになってしまった視聴者も多かったかもしれません。

娘ちゃんとももちゃんが仲良く遊ぶこの動画には、「倒れるももち可愛すぎる」「登場人物全員かわいい世界です」「2分でこんなに視聴者を笑顔にできる動画は他にないね」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』には、元保護猫の猫ちゃんたちと家族の心温まる日常がたくさん投稿されています。まんまるで愛らしい2匹の猫ちゃんと家族が織りなすやさしい日常は、今回もたくさんの人を笑顔にしてくれたようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。