再入荷キターーーッッ！！【3COINS】持ち手付きが嬉しい◎「新作メイクボックス」

毎日使う「メイクボックス」は、使い勝手や収納力、デザインなど、注目するポイントがたくさん。なかなかいいものに出合えなくて、妥協して使っているという人も多いのではないでしょうか。今回は、再入荷していた【3COINS（スリーコインズ）】の「新作メイクボックス」をご紹介。長く使えそうなアイテムなので、ぜひ参考にしてみてください。

こういうのが欲しかった！

「PPラタン取っ手付きメイクボックス」は、ナチュラルな風合いが魅力のラタン調の素材を使用したメイクボックスです。内部は4つに仕切られていて、スキンケア、ベースメイク、ポイントメイク、コットンといったように、アイテムを分けて収納できるところがうれしいポイント。手前と奥で高さが異なるため、奥の高い方にボトル類を入れれば、どこに何があるかが一目でわかりそう。使いやすさのこだわりが詰まっています。

持ち運びにも便利！

ボックスの真ん中には、持ち手付き。安定感があるので、化粧水などのボトルが入っていてもぐらつかずに持ち運ぶことができるはず。サイズは約縦11 × 横22 × 奥行き15cmで、必要なものがしっかり収まりそう。水洗いできる素材で小まめにお手入れができ、長く愛用できそうです。価格は\1,100（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A