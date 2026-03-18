TBS系の旅番組「クレイジージャーニー」が4月から深夜帯に“復帰”することが、3月16日の放送で発表された。現行の月曜夜10時スタートから、月曜深夜11時56分となる。

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もともと6年半前まで水曜夜11時56分開始の深夜番組で、GP帯に“昇格”したが、再度深夜帯へ引っ越すことについて、番組MCの小池栄子（45）は「久しぶりの深夜の内容は精神的に響くものがあって、こんなにディープな内容だったんだなって思い出した」とニッコリ。気合十分の様子だったが、放送時間の変更に対して、“元MC”のダウンタウン松本人志（62）のファンから「歓声が上がっている」と指摘するのは週刊誌芸能記者だ。

「『クレイジージャーニー』は、松本さんに性加害疑惑が出るまで、バナナマンの設楽統さんも含めて3人MC体制だったことはご存じの通り。最近は、松本さんが高須クリニックのCMで地上波テレビに登場するという本格復帰の兆候も出ています。その流れの中で番組が深夜帯に戻れば、GP帯より“過激”な内容でも放送できる、つまり松本さんを出演させられるのでは、という期待がファンの間で膨らんでいるわけです」

実際、Xを見てみると《とりあえずガキ使とクレイジージャーニーの2つの深夜帯から地上波復帰かな？》といった声も出ている。やや気が早すぎる反応にも思えるが、「深夜帯復帰一発目の内容が松本ファンのテンションを上げてしまっている」と、スポーツ紙芸能デスクはこう続ける。

「第1弾では『拷問器具収集家』を特集すると発表されているのですが、松本さんといえばSM愛好家で知られており、その属性は“ドM”。趣味が高じて自身が監督を務めた映画『R100』のテーマにもなっているほどです。それを連想させる特集内容というわけで、松本さんがサプライズ復帰するのではという、あらぬ噂まで広がってしまっています」

深夜帯への復帰は松本にとって吉と出る？

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