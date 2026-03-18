グラビアアイドルでタレントの奥村梨穂（22）が18日までにインスタグラムを更新。大学卒業を発表した。

「無事に大学卒業しました！！ そして、16年間の学生生活が終わりました。卒業式にママと弟とママのお友達が来てくれたんだ〜 とても幸せ者 パパとお姉ちゃんは仕事やった！！」と報告した上で、卒業式の写真を公開した。

「みんなに愛されているなと実感できた日でした。お花をおばちゃんと弟とママがくれたんだ！！ 本当に嬉しかった！！！」と前置きした上で「今日は長々と書かせていただきます。ぜひ読んでいただけると幸いです」と書き出した。

「大学を振り返るとあっという間の4年間だったばい！！ 周囲の人たちに大学はあっという間ばいと 言うことを沢山聞いていたけれど 本当にあっという間でした。私は大学生活で『両立』ということ1番身に染みて感じた生活を送っていました。一つと二つのことが出来ないタイプで三つ以上は出来るタイプなんやけどね、大きな出来事で二つのことを両立させて生活したのは初めてでした。また、4年間は『環境の変化』という言葉も身に染みながら生活を送っていました」と記述。

「大学一年生の頃、まず共学ということに凄く驚いて事前に知っていたけれど、教室に異性がいることに驚きながら毎日学校に通っていました笑 家の中で練習もしてたよ笑笑 ずっと女子校だったし、東京出てきて友達いないし1人だし、でもなるようになるさって思いながら過ごしていました。また、パソコンを持ち歩くということも大学生になって肩痛いなとか、なんでこんなにパソコンって重いんだよって毎日キレながら大学に行っていたのも今ではとてもいい思い出です」と続けた。

そして「一年生の後期から芸能活動を始め、好きなことができる喜びと同時に両立の難しさも痛感し始めました。とても苦しくて、しかし自分のやりたいことだからという気持ち、悔しさ、どっちも頑張りたいという気持ちも一年生の私は毎日戦いながら、夢に向かっていました」とつづった。

さらに「そして大学二年生。ほぼ大学に行けなくて、単位落としまくりで先生に叱っていただいて、友達にも沢山手伝ってもらって、今まで人に頼れない性格だったのが人に少し頼ることが出来るようになった年でもありました。今戻れるとするなら2年生に戻って、もっと1人の時間を大事にして生活していたと思います。しかし過去は過去！笑 そんなこと思いながら大学に1番行けてなかった大学二年生の思い出が1番鮮明に覚えています笑」と大学2年生を振り返った。

「そして大学三年生。仕事ではフリーになり、大学も単位を取り返すためにめちゃくちゃ計画立てて単位を取った時期でした。三年生の授業で覚えてるのは、なんか数字が好きやけん『財務会計』の授業が好きだったってことは覚えとる笑 あとは写真見たら思い出す笑」とつづった。

さらに「そして大学四年生。仕事では沢山悩んで色々と準備していた時期でした。しかし、どんなにその目標に向かうために準備しても全て上手くいかなかったです。そういうこともあります人生だからと思えるようになった時期でもあり自分自身が強くなるための試練だったなと思います。また同時で卒論もバタバタで、卒論二度と書きたくないし、あーーって毎日なりながら4年生の12月まであっという間に終わっていました。私が無事に卒論を書き終えることができたのも先生と友達が居たからで凄く周囲の人々に恵まれているなとあらためて感じた時期でした」と感謝。

「また、自分が変われたなと感じたことは、人を信用できたことです。これは大人になるに連れてなくなっていく感情だと思っていたため少しだけ取り戻すことが出来て嬉しかったです。そんな感じでまだまだ書くと長くなっちゃうけん、ここまでにしとこうかな。この4年間は周りに感謝の日々でみなさんに支えられて生きているなとあらためて感じ、自分がどういう大人になりたいのかと沢山考えた4年間でした。また、ちゃんと『生きてきた4年間』でした」と改めて感謝した。

今後について「これからについて今まで言及していなかったと思いますが4月にこれからについてご報告させていただきます」とした上で「卒業して今感じでいることは、これから奨学金を返済していくことと、大人になることですね笑 やけん3月31日の最後の日まで学生でいさせてください。そして学生の間はずっと自分を隠して生活していたので、これからは色んな私を隠さずに生活していきたいと思います。長々と読んでくださりありがとうございました」と締めくくった。

熊本出身の奥村は22年12月4日、アイドルグループ「IIIIIIIDIOM」のメンバーとしてデビューし、23年8月22日、同月末でのIIIIIIIDIOMからの脱退を発表。24年4月に所属事務所から独立。当時は、スリーサイズはB95−W58−H88センチとされ、豊満なバストなどでグラビア界で話題を呼んだ。