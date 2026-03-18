LUNA SEAのギタリストSUGIZO（56）が17日、Xを更新。2月17日に56歳で亡くなったドラマーの真矢さんへの思いをつづった。

「今日は月命日。あれから1ヵ月…何年も経ったような気もするし、1週間しか経ってないような気もする」と書き出した。

「心身共に超怒涛。真矢は少しはあちらの世界に慣れてきたかな？ 仲間や先輩たちと再会できてるかな？ もしくはしごかれてるかな？」とした上で「毎日毎分真矢のことを思ってる。まだ親友がいないこちらの世界に慣れることができないでいる。時間が解決してくれるかな。。。」とつづった。

「真矢、5／29からのLUNA SEAツアー、まずは秦野からだよ。一緒に全国回ろうね。SGZ」とつづり、真矢とのツーショットを公開。「Photo by Kotaro MANABE.」と補足した。

このポストに対し「天国でも笑顔 あふれる暮らしがありますように」「愛おしさが伝わってくるお写真です」「2人とも幸せそうな凄くいい顔してて 陽だまりというか、凄くキラキラしてると言うか、表現しきれないですです。杉ちゃん、めちゃくちゃいい瞬間を見せてくれてありがとう 暖かい涙が込み上げてくる感じがしました」などと書き込まれていた。

LUNA SEAは12日、真矢さんの死後初のライブを都内で開催。SUGIZOにとっては、昨年12月のバイク接触事故以来初のライブでもあった。公演終了後、全国ツアー「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY−FOREVER−」が5月29日に始まることが映像で発表された。