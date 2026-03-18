真凛、『プレバト!!』初優勝飾った水彩画に反響「鳥肌立ちました」「本物にしか見えなくて感動」
タレントの真凛が17日までに自身のインスタグラムを更新。12日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』でチャンピオンとなった水彩画を公開。その作品に「ほんとにすごかったです」などといったコメントが寄せられた。
【写真】「鳥肌立ちました」『プレバト!!』初優勝飾った水彩画を披露した真凛
12日放送の『プレバト!!』では、春の2大タイトル戦『USJ杯』を届けた。真凜をはじめ、辻元舞（※辻＝一点しんにょう）、HG(レイザーラモン)、倉中るな、アンミカ、松田悟志、平美乃理、土屋アンナらが実際にUSJを訪問。そこで自身に与えられたお題に応じて、水彩画を描き上げた。真凜のお題はディスカバリー・レストラン。作品は審査した画家の野村重存氏が「笑っちゃうワクワクします」と絶賛。初優勝を飾った。
インスタグラムでは「本当に嬉しかったです。ありがとうございます!!!!」と喜んだ真凛。「日に日に少しずつ出来上がる絵を眺めているとワクワクして勇気が湧いていました」「結果発表当日スタジオに向かうために玄関から家を出る時は、『自信持って行ってらっしゃい』って背中をバシッと叩いてくれた、そんな絵でした」と振り返った。
完成品のほか、徐々に作品が出来上がっていく様子の動画を投稿した。ネットでは祝福の声をはじめ「個人的にはバンズが本物にしか見えなくて感動しました」「鳥肌立ちました」「震えるくらい素晴らしい本当にすごい作品でした！」「ほんとにすごかったです」といったコメントが寄せられた。
【写真】「鳥肌立ちました」『プレバト!!』初優勝飾った水彩画を披露した真凛
12日放送の『プレバト!!』では、春の2大タイトル戦『USJ杯』を届けた。真凜をはじめ、辻元舞（※辻＝一点しんにょう）、HG(レイザーラモン)、倉中るな、アンミカ、松田悟志、平美乃理、土屋アンナらが実際にUSJを訪問。そこで自身に与えられたお題に応じて、水彩画を描き上げた。真凜のお題はディスカバリー・レストラン。作品は審査した画家の野村重存氏が「笑っちゃうワクワクします」と絶賛。初優勝を飾った。
完成品のほか、徐々に作品が出来上がっていく様子の動画を投稿した。ネットでは祝福の声をはじめ「個人的にはバンズが本物にしか見えなくて感動しました」「鳥肌立ちました」「震えるくらい素晴らしい本当にすごい作品でした！」「ほんとにすごかったです」といったコメントが寄せられた。