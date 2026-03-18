羊と牧羊犬の衝撃的なワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万5000回再生を突破し、「牧羊犬ってすごい」「毅然とした姿に感動した」「武道を見てるかのよう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：群れから離れ、攻撃的になっている羊→牧羊犬と激突して…人間顔負けな『勇敢すぎる様子』】

群れから離れて荒ぶる羊さん

Instagramアカウント「komasuke1217」の投稿主さんは、趣味ではじめた牧羊犬訓練を極めるため、日々努力をしている真っ最中とのこと。今回は、牧羊犬の特訓の中で話題を集めたエピソードをご紹介します。

羊たちの中には、わずかながら攻撃的な性格の子もいるのだとか。そんな羊は、群れから離れて暴走してしまうことがあるそうです。そんな羊さんが出てしまったときに事故が起きないよう、あえて牧羊犬と対決させる訓練をすることがあるといいます。

牧羊犬の『わかば』ちゃんは、とっても逞しい性格のボーダーコリー。羊さんに角を向けられても、重心を落としながら上手に戦うとか。その毅然とした姿から、わかばちゃんの強さが伝わります…！

毅然とした態度で戦う牧羊犬

もちろん、羊さんも負けてはいません。ときには、狙いを定めてわかばちゃんに突進することもあるそうです。角を避けようとひっくり返ったあとも、わかばちゃんは引くことなく立ち向かっていたといいます。

この訓練は、羊さんが牧羊犬に喧嘩を挑まないようにするために行われるものですが、一方で、牧羊犬が羊さんに負けない心を持つための訓練でもあるそう。途中で諦めることのないわかばちゃんは、牧羊犬にぴったりな素質を持っているといえます。正しい関係性を築くことが、全体の安全を守ることに繋がるのです。

群れの安全のために猛特訓中！！

2匹の攻防戦は、後半になるにつれてわかばちゃんが優勢に。ジリジリと圧をかけていき、攻撃せずとも羊さんを追い詰めていきます。そして、両者が強く睨み合った瞬間…。

負けを認めた羊さんが、くるりと背中を向けて群れへと退散。わかばちゃんが、牧羊犬として務めを果たしたのでした。

まるで武道のような間合いの取り方をする2匹に、思わずハラハラさせられてしまう訓練の様子なのでした！！

この投稿には「上手く立ち回って戦ってますね！」「自分の使命を心得てるんだね」「羊とわかばちゃんの関係性がすごい！」などのさまざまなコメントが寄せられています。

わかばちゃんの働く姿や微笑ましい日常はInstagramアカウント「komasuke1217」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「komasuke1217」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。