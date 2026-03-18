埼玉県立小児医療センター（さいたま市中央区）で、脊髄周辺に抗がん剤を投与する「髄腔（ずいくう）内注射」を受けた患者３人が神経症状を発症し、１人が死亡、２人が意識不明になった問題で、同センターは１７日、同様の注射を受けた別の患者２人も神経症状を発症していたと発表した。

意識はあるが、下半身に麻痺（まひ）が残っているという。

同センターが記者会見し、院内調査の概要を発表した。それによると、別の患者２人は２０２５年に髄腔内注射を受け、約２週間後に神経症状を発症した。

死亡したのは１０歳代の男性患者。男性は２５年１０月、意識不明の２人は２５年１月と３月にそれぞれ、髄腔内注射を受けた。３人の髄液からは、血管内に投与する抗がん剤で髄腔内注射に使ってはいけない「ビンクリスチン」が検出された。

一方で、別の患者２人の髄液からはビンクリスチンは検出されていない。神経症状の原因について、同センターの渡辺彰二副病院長は「わからない。色々な可能性がある」と述べた。

髄腔内注射は白血病患者に対する一般的治療で、同センターでは２４年に延べ５１２人、２５年は注射を中止する１１月までに延べ４２７人が受けた。まれに神経症状を発症することもある。