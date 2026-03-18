『宮粼 駿のパノラマボックス メディア取材会』が17日に行われ、宮粼駿監督が手がけた『パノラマボックス』が公開されました。取材会には、鈴木敏夫プロデューサーと宮崎吾朗監督が登場しました。

宮崎吾朗監督は、『パノラマボックス』という名称について「『パノラマボックス』という単語ないんですね、宮粼駿の発明らしくて、よく言われるのがアートボックスとか」と話しました。

『パノラマボックス』は“仕掛け絵”のようなもので、箱をのぞくと、ジブリ映画を題材にした風景が広がって見えます。『千と千尋の神隠し』を題材にした作品では、背景やキャラクターが別々で描かれ、何層にも分かれて設置されているため、視点を変えることで見える景色が変化します。

宮崎吾朗監督は、宮粼駿監督について「人にやらせたものじゃ多分ダメなんですよね。自分が設計図書いて誰かに作らしたんじゃ意味がなくて、自分が描いて作るっていうところに意味があったと思う」とコメント。

これまでのジブリ映画だけではなく、完全オリジナル作品も制作中だという『パノラマボックス』は、愛知県のジブリパークで7月から展示される予定です。

（3月17日放送『news every.』より）