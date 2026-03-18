ダウンタウン松本人志（62）が17日夜、自身のXを更新。後輩芸人のイジリ投稿に対し“放置プレイ”で斬り返したことを明かし、笑いを誘った。

お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が15日、自身のXを更新。新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」のギャラ事情に言及した。

DOWNTOWN＋をめぐっては一部のXアカウントが「ダウンタウンプラス、会員が50万人から20万人に激減wwww」などとフェイクニュースをポスト。松本が14日、そのポストの画像を自身のXに添付し「めちゃくちゃウソです！」と強く否定した。その後、同アカウントが「すみません…削除しました。悪い記事を見抜けず転載してしまいました、すみません…」とガセ情報を拡散したことを全面謝罪する事態になっていた。

そうした流れを受け、松本と同じ吉本興業の後輩で、お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が15日昼ごろ、自身のXを更新。「ダウンタウン＋のギャラめっちゃ良かったぞ！ 松ちゃんケチなはずなのに！」と先輩松本を自身のキャラでいじり、さらに「あとケータリングがそもそも結構、豪華なのに松ちゃんケチなのに無理して自腹で高級弁当を50個以上差し入れして若手がケータリングがあり過ぎて何食っていいかわからない状況になってたぞ」と気合満々で笑いをとりにいった。

後輩の良ちゃんが2回「松ちゃん」の名前を出して渾身の“いじり”をしたにもかかわらず、松本はXで反応しないまま沈黙を続け、2日以上すぎた。そしてようやく17日午後7時すぎに松本は、この良ちゃんのポストを引用し「放置プレイはどうでしたか」とだけ記し、笑顔でウインクしている絵文字を添えるリアクションで鮮やかに切り返していた。

良ちゃんは、松本のポストの直後「ドMだと思ってたのにドSですね」とハートマークの絵文字を入れて返答し、一連のやり取りを盛り上げた。

この松本の投稿に対し「後輩のためにそこまでしてくれるなんて、ほんと優しい人だなぁって思う」「何にしても嬉しいです♪」「うわー松ちゃんまたポストありがとう 芸人は放置プレイしてもファンは放置プレイしない松ちゃん素晴らしいです」「松ちゃんの放置フ゜レイよろこんで笑」「放置プレイ最高でした」「放置プレイ、最高に楽しかったです・若手芸人に高級弁当50個以上も自腹で差し入れるなんて、本当に太っ腹で優しい！」「あえての放置プレイだったんだ笑」などとさまざまな反響の声が寄せられている。