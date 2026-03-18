フリーアナウンサー生島ヒロシ（75）が、4月5日スタートの文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）でパーソナリティーを務めることが17日、都内で行われた同局の定例会見で発表された。昨年1月27日にコンプライアンス（法令順守）違反でTBSラジオ「生島ヒロシのおはよう定食／一直線」を降板して活動休止して以来、1年2カ月ぶりの仕事復帰となる。

生島は1976年（昭51）にTBSに入社、89年のフリー転身後も、ラジオではTBSを中心に活動しており、文化放送では初のレギュラーとなる。1時間の番組で「心と身体と財布の健康」をテーマに、“人生100年時代”を生き抜くヒントを提案する。

田中博之社長は生島について「TBSラジオは詳細なことは一切公表していません。生島さんサイドから番組をやりたいという希望がありました。ラジオパーソナリティーとしての力が何の説明もないまま埋もれるより、ポテンシャルを発揮してほしい」と話した。「問題がクリアできれば、番組をやりたいと思っていました。私自身も面談して、思った以上に反省していた」と明かし、「ご本人が『スタッフに声を荒らげた』と言っていることは、複数回にわたりアンガーマネジメント講習を受けてもらった。文化放送社内の研修も受けていただきました」と、復帰に向けた準備などをサポート。被害者や外部からの批判については「さまざまな意見をいただくと思いますが、真摯（しんし）に受け止めたい」と話した。

昨年2月に生島は会長を務めていた生島企画室（現ファーストエージェント）を離れた。今後は個人事務所を立ち上げる予定。11年の東日本大震災では故郷の宮城・気仙沼が大きな被害を受け、妹夫婦が亡くなった。チャリティーで訪れるたび、そして不祥事から芸能人仲間が復帰するたびに「グレートカムバックを目指しましょう」と声をかけてきた。初回放送の収録、内容については未定だが、生島は日刊スポーツの取材に「ありがとうございます。でも、まだまだこれからです」。今度は自身がグレートカムバックを目指す。【小谷野俊哉】