「ほぼ全部見えてる」衣装で話題に！ムン・ガヨン、ずり落ちそうな“紐なし”ドレスから美デコルテあらわ

女優ムン・ガヨンが、洗練された大人の色香でファンを魅了した。

ムン・ガヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「ほぼ全部見えてる」衣装のムン・ガヨン

公開された写真には、ホワイトのベアトップドレスを纏ったムン・ガヨンの姿が収められている。透き通るような白い肌と美しいデコルテラインが際立ち、洗練された大人の色香を漂わせた。

投稿を見たファンからは「女神だ」「シンプルなのに上品」「美しくてエレガント…」などのコメントが寄せられている。

なお、ムン・ガヨンが主演を務めた映画『もしも私たち』（原題）が韓国でヒットを記録し、話題を集めている。

（写真＝ムン・ガヨンInstagram）

なお、ムン・ガヨンは、昨年12月に韓国で公開されヒットを記録した映画『もしも私たち』（原題）で主演を務め、繊細な演技で観客を魅了した。

◇ムン・ガヨン プロフィール

1996年7月10日生まれ。ドイツで生まれ、小学校3年生の時に帰国した。そのため、韓国語、英語、ドイツ語が堪能なことで知られる。2006年の映画『師の恩』で子役デビュー。ドラマ『王家の家族たち』『魔女宝鑑〜ホジュン、若き日の恋〜』『嫉妬の化身〜恋の嵐は接近中！〜』『その男の記憶法』などで主演を務めた。同じ子役出身であるApinkのキム・ナムジュと親しい仲。2018年のドラマ『偉大な誘惑者』で共演した俳優ウ・ドファンと2度の熱愛説が報じられたが、即否定している。人気ウェブ漫画の実写ドラマ『女神降臨』では主人公を務めた。