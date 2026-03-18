大好きな彼氏に貢いできた私。しかし街で見た彼の隣には見知らぬ女性…！？問い詰めると、私をまさかの【元カノ設定】に…激怒した私の反撃とは！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！大好きな彼氏に喜んでほしくて、たくさんのプレゼントを贈っていた主人公。しかしある日、思いがけない出来事をきっかけに彼の裏切りと最低な嘘が発覚します。

私には、当時3年付きあっていた彼氏がいました。彼が喜ぶ顔を見るのがなによりもうれしくて、デートのたびにご飯をご馳走したり、彼が欲しがっていた高価なアイテムをプレゼントしたりと、つい金銭的に貢いでしまう日々。

まわりからは少し心配されていましたが、私自身は彼と一緒にいられるだけで心から幸せを感じていて、この関係がずっと続くのだと信じて疑いませんでした。

そんな幸せな日々を過ごしていたある日のことです。たまたま友人と一緒に街へ買い物に出かけていた私は、遠くに見覚えのある後ろ姿を発見。それは紛れもなく、大好きな彼氏の姿でした。

うれしくなって声をかけようと近づいていくと、彼の隣には私のまったく知らない女性がピタリと寄り添って歩いていたのです。2人はまるで恋人同士のように親しげな様子で、私はその光景にひどく動揺して立ち尽くしてしまいました。