ICHIBIKO×ローソンのいちごスイーツ祭り♡春限定全8品をチェック

いちご好きさん必見♡いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」監修の贅沢なスイーツが、全国のローソンに登場しました。3週連続で展開される今回のコラボは、ケーキやシュークリーム、サンドまで“いちご尽くし”のラインナップ。春らしい甘酸っぱさと華やかさを楽しめる、今だけの特別な味わいに注目です♪

3月10日発売の注目スイーツ

Uchi Café×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー



価格：265円（税込）

※沖縄エリアでの販売はございません

Uchi Café×ICHIBIKO ショコラドーム いちご



価格：322円（税込）

Uchi Café×ICHIBIKO いちごのロールケーキ



価格：286円（税込）

※沖縄エリアは297円（税込）となります

ICHIBIKO 苺＆ホイップサンド



価格：497円（税込）

ミルクのコクといちごの甘酸っぱさが絶妙に重なり合う、バランスの良い味わいが魅力。ボリューム感もあり、満足度の高いラインナップです。

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3月17日・24日発売ラインナップ

【3月17日発売】

Uchi Café×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト



価格：346円（税込）

※沖縄エリアでの販売はございません

Uchi Café×ICHIBIKO いちごケーキ



価格：333円（税込）

ICHIBIKO いちごのシューロール



価格：192円（税込）

※沖縄エリアでの販売はございません

ICHIBIKO いちごのうずまきロールケーキ



価格：181円（税込）

※沖縄エリアでの販売はございません

【3月24日発売】



Uchi Café×ICHIBIKO どらもっち いちご



価格：257円（税込）

※夕方ごろ発売

Uchi Café×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ



価格：333円（税込）

※青森、秋田エリアは夕方ごろ発売

※沖縄エリアでの販売はございません

チーズやチョコ、和スイーツなどバリエーション豊富で、毎週新しいおいしさに出会えるのも嬉しいポイントです♡

キャンペーン情報もチェック

Xにて「ローソンのふふふ川柳」キーワードキャンペーンを3週連続で開催。ICHIBIKO監修スイーツとともに、思わず“ふふふ”と笑顔になる瞬間を投稿して参加できます♪

キャンペーン期間



第1回：2026年3月11日(水)7:00(予定)～3月17日(火)23:59

第2回：2026年3月18日(水)7:00(予定)～3月24日(火)23:59

第3回：2026年3月25日(水)7:00(予定)～3月31日(火)23:59

※詳細はローソン公式サイトをご確認ください。

春のご褒美にいちごスイーツ♡

甘酸っぱいいちごの魅力を存分に楽しめる今回のコラボは、毎日のちょっとしたご褒美やティータイムにぴったり。種類が豊富だからこそ、その日の気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです♪

期間限定の特別な味わいを、ぜひお近くのローソンで楽しんでみてください♡