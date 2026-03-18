ICHIBIKO×ローソンのいちごスイーツ祭り♡春限定全8品をチェック
いちご好きさん必見♡いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」監修の贅沢なスイーツが、全国のローソンに登場しました。3週連続で展開される今回のコラボは、ケーキやシュークリーム、サンドまで“いちご尽くし”のラインナップ。春らしい甘酸っぱさと華やかさを楽しめる、今だけの特別な味わいに注目です♪
3月10日発売の注目スイーツ
Uchi Café×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー
価格：265円（税込）
※沖縄エリアでの販売はございません
Uchi Café×ICHIBIKO ショコラドーム いちご
価格：322円（税込）
Uchi Café×ICHIBIKO いちごのロールケーキ
価格：286円（税込）
※沖縄エリアは297円（税込）となります
ICHIBIKO 苺＆ホイップサンド
価格：497円（税込）
ミルクのコクといちごの甘酸っぱさが絶妙に重なり合う、バランスの良い味わいが魅力。ボリューム感もあり、満足度の高いラインナップです。
3月17日・24日発売ラインナップ
【3月17日発売】
Uchi Café×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト
価格：346円（税込）
※沖縄エリアでの販売はございません
Uchi Café×ICHIBIKO いちごケーキ
価格：333円（税込）
ICHIBIKO いちごのシューロール
価格：192円（税込）
※沖縄エリアでの販売はございません
ICHIBIKO いちごのうずまきロールケーキ
価格：181円（税込）
※沖縄エリアでの販売はございません
【3月24日発売】
Uchi Café×ICHIBIKO どらもっち いちご
価格：257円（税込）
※夕方ごろ発売
Uchi Café×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ
価格：333円（税込）
※青森、秋田エリアは夕方ごろ発売
※沖縄エリアでの販売はございません
チーズやチョコ、和スイーツなどバリエーション豊富で、毎週新しいおいしさに出会えるのも嬉しいポイントです♡
キャンペーン情報もチェック
Xにて「ローソンのふふふ川柳」キーワードキャンペーンを3週連続で開催。ICHIBIKO監修スイーツとともに、思わず“ふふふ”と笑顔になる瞬間を投稿して参加できます♪
キャンペーン期間
第1回：2026年3月11日(水)7:00(予定)～3月17日(火)23:59
第2回：2026年3月18日(水)7:00(予定)～3月24日(火)23:59
第3回：2026年3月25日(水)7:00(予定)～3月31日(火)23:59
※詳細はローソン公式サイトをご確認ください。
春のご褒美にいちごスイーツ♡
甘酸っぱいいちごの魅力を存分に楽しめる今回のコラボは、毎日のちょっとしたご褒美やティータイムにぴったり。種類が豊富だからこそ、その日の気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです♪
期間限定の特別な味わいを、ぜひお近くのローソンで楽しんでみてください♡