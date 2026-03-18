第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ―米国の決勝が17日（日本時間18日）に行われる。悲願の初優勝へ試合前にマチャドとスアレスが会見を行った。

マチャドは「またここに来ることができたことも神様のおかげです」と感謝するとともに「オマール（監督）から言われれば、どこでも向かう準備ができている」と、回に関係なくマウンドに上がる覚悟を口にした。

また「（チームメートと）一緒にいてケミストリーがあっている。兄弟愛もある。神様に感謝している」とし、強敵の米国代表との対戦へ「コーチ陣が練った得点を取る、守る計画を我々が実践する」と語った。

スアレスは「WBCは私のキャリアの中でも最高。ファンの盛り上がり、騒音も凄い。そこでどれだけ情熱を持っているのか、WBCというのが一番大きなノイズの環境だった」と、これまでの戦いを振り返った。

続けて「ここからこのシーズンの中で、ファンの人たちに感謝を述べたい」とし「今回素晴らしいキャリアの中で、全力を尽くしたい」と初優勝へ100％の力を出し切るとした。

また、決勝戦には「ベネズエラの友達、家族も来ている」と明かし「私たちも本当に良いゲームを用意したい」と最高の試合を約束。そして「このチームは忘れがたい団結心がある」とチーム一丸で優勝をつかみ取る構えを示した