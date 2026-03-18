ティモシー・シャラメ主演『デューン 砂の惑星PART3』12・18日米同時公開へ シリーズ完結編の特報映像が解禁
SFアクション超大作シリーズの最終章となる『Dune: Part Three』の邦題が『デューン 砂の惑星PART3』に決定し、12月18日に日米同時公開されることが発表された。あわせて、シリーズ完結への期待を高める特報映像も解禁された。
【動画】ティモシー×ゼンデイヤ×フローレンス×アニャ、オールスターキャスト集結の特報映像
フランク・ハーバートによる同名小説を原作に、その惑星を制する者が全宇宙を制すると言われる惑星デューンをめぐるアトレイデス家とハルコンネン家の壮絶な戦いと、アトレイデス家の後継者・ポールの成長を軸に、陰謀と策略がうずまく壮大な人間ドラマを描く本シリーズ。
2021年公開の第1作『デューン 砂の惑星』は圧倒的な映像体験が高く評価され、世界興行収入4億ドルを超えるヒットを記録。「第94回アカデミー賞」では最多6部門を受賞するなど、世界中で話題を集めた。
続く2024年公開の『デューン 砂の惑星PART2』では、主人公ポール・アトレイデス（ティモシー・シャラメ）が砂の惑星デューンの先住民フレメンとともに戦いに身を投じ、救世主として崇拝される存在へと変貌。壮絶な戦いの末に皇帝の座に就いたポールの選択は、宇宙規模の聖戦へとつながっていった。
シリーズ完結編となる本作では、皇帝となったポールがデューン統治の重圧と“救世主化”による代償に向き合う姿が描かれるという。戦いのスケールのみならず、“愛・責任・運命”といったテーマを軸に、より重厚な人間ドラマが展開される。
解禁された特報映像では、広大な砂漠を背景にポールと女性戦士チャニ（ゼンデイヤ）が寄り添う場面から始まり、激しい戦闘シーンや陰謀を感じさせるカットが続く。さらに、前作で話題を呼んだポールの妹アリア・アトレイデス（アニャ・テイラー＝ジョイ）の登場や、壮絶な最期を遂げたはずの戦士ダンカン・アイダホ（ジェイソン・モモア）の姿も映し出され、物語の行方に大きな注目が集まっている。
惑星デューンに広がる圧巻の砂漠が映し出され、ポール（ティモシー・シャラメ）とチャニ（ゼンデイヤ）、2人が寄り添う姿から始まる。「この子が女の子なら、名前は何にする？」と問いかけるチャニ、「ガニマはどうかな？勝利の女神になるさ、君のように」と答えるポール、どうやら2人の間には新たな命が誕生しようとしているようだ。
その後、本作品らしい重低音なサウンドに合わせ、激しい戦闘シーンや何かを暗躍するかのように動く人影、そして前作に引き続き登場する皇帝の娘イルーラン（フローレンス・ピュー）の姿も映し出され、「争いは終わらない、剣を取れば敵は向かってくる。惑星（デューン）を守りたい」と避けられない争いに葛藤するポール。
予告の終盤には、前作『デューン 砂の惑星PART2』でサプライズ登場し話題となった、“ポールの妹“アリア・アトレイデス役のアニャ・テイラー＝ジョイや、前々作『デューン 砂の惑星』でポールを守り抜くため壮絶な最期を遂げたはずの、アトレイデス家最強の戦士ダンカン・アイダホ役ジェイソン・モモアが復活。
そして、ついに始まる全宇宙を巻き込む聖戦に「死ぬ気で戦う、終わらせる、全てを」と決意するポールと、剣を片手に一人戦いに挑むチャニ。救世主になったポールがとる決断の向かう先は、“希望”かそれとも“破滅”か？
監督は前作に続き『メッセージ』『ブレードランナー2049』のドゥニ・ヴィルヌーヴ、音楽は映画音楽界の巨匠ハンス・ジマーが担当する。
【動画】ティモシー×ゼンデイヤ×フローレンス×アニャ、オールスターキャスト集結の特報映像
フランク・ハーバートによる同名小説を原作に、その惑星を制する者が全宇宙を制すると言われる惑星デューンをめぐるアトレイデス家とハルコンネン家の壮絶な戦いと、アトレイデス家の後継者・ポールの成長を軸に、陰謀と策略がうずまく壮大な人間ドラマを描く本シリーズ。
続く2024年公開の『デューン 砂の惑星PART2』では、主人公ポール・アトレイデス（ティモシー・シャラメ）が砂の惑星デューンの先住民フレメンとともに戦いに身を投じ、救世主として崇拝される存在へと変貌。壮絶な戦いの末に皇帝の座に就いたポールの選択は、宇宙規模の聖戦へとつながっていった。
シリーズ完結編となる本作では、皇帝となったポールがデューン統治の重圧と“救世主化”による代償に向き合う姿が描かれるという。戦いのスケールのみならず、“愛・責任・運命”といったテーマを軸に、より重厚な人間ドラマが展開される。
解禁された特報映像では、広大な砂漠を背景にポールと女性戦士チャニ（ゼンデイヤ）が寄り添う場面から始まり、激しい戦闘シーンや陰謀を感じさせるカットが続く。さらに、前作で話題を呼んだポールの妹アリア・アトレイデス（アニャ・テイラー＝ジョイ）の登場や、壮絶な最期を遂げたはずの戦士ダンカン・アイダホ（ジェイソン・モモア）の姿も映し出され、物語の行方に大きな注目が集まっている。
惑星デューンに広がる圧巻の砂漠が映し出され、ポール（ティモシー・シャラメ）とチャニ（ゼンデイヤ）、2人が寄り添う姿から始まる。「この子が女の子なら、名前は何にする？」と問いかけるチャニ、「ガニマはどうかな？勝利の女神になるさ、君のように」と答えるポール、どうやら2人の間には新たな命が誕生しようとしているようだ。
その後、本作品らしい重低音なサウンドに合わせ、激しい戦闘シーンや何かを暗躍するかのように動く人影、そして前作に引き続き登場する皇帝の娘イルーラン（フローレンス・ピュー）の姿も映し出され、「争いは終わらない、剣を取れば敵は向かってくる。惑星（デューン）を守りたい」と避けられない争いに葛藤するポール。
予告の終盤には、前作『デューン 砂の惑星PART2』でサプライズ登場し話題となった、“ポールの妹“アリア・アトレイデス役のアニャ・テイラー＝ジョイや、前々作『デューン 砂の惑星』でポールを守り抜くため壮絶な最期を遂げたはずの、アトレイデス家最強の戦士ダンカン・アイダホ役ジェイソン・モモアが復活。
そして、ついに始まる全宇宙を巻き込む聖戦に「死ぬ気で戦う、終わらせる、全てを」と決意するポールと、剣を片手に一人戦いに挑むチャニ。救世主になったポールがとる決断の向かう先は、“希望”かそれとも“破滅”か？
監督は前作に続き『メッセージ』『ブレードランナー2049』のドゥニ・ヴィルヌーヴ、音楽は映画音楽界の巨匠ハンス・ジマーが担当する。