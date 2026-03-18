（大石邦彦アンカーマン）

名古屋・栄にまた新たなスポットが誕生します。名古屋駅、金山では再開発計画の見直しが迫られる中、一足早く工事が進んだのが栄。「ザ・ランドマーク名古屋栄」のオープンが6月11日と発表されました。

【写真を見る】名古屋･栄で最も高いビル｢ザ・ランドマーク名古屋栄｣ 6月11日オープン 映画館も 商業施設「HAERA」ハエラ65店舗一覧

地図で確認すると、広小路通り沿いにオープンする高さ211メートルの高層ビルで、中部電力 MIRAI TOWERや中日ビルを超える栄地区では最も高い建物に。

そして、栄といえば、久屋大通公園を中心に面的な広がりを見せていましたが、中日ビルができ「ザ・ランドマーク名古屋栄」ができると、街並みがより立体的になるのかなという気もしますね。

近くには「松坂屋」「パルコ」「三越」「ラシック」

「ザ・ランドマーク名古屋栄」の地下2階～地上4階まで展開する商業施設が「HAERA（ハエラ）」。J.フロント リテイリングだけでも、百貨店の松坂屋、パルコ、そこに三越とラシックもありますよね。棲み分けはできるのでしょうか。

キーワードは上質、洗練。差別化はできていると自信を見せています。

この「HAERA」を栄の街に来てもらう導入にして、そこから全体的なシナジー効果を生み出したいと考えているわけです。

栄地区にも映画館ができる！

このHAERAが入るザ・ランドマーク名古屋栄は、最上階分は高級ホテルオフィスがあって映画館もあります。栄地区には映画館がなかったため、待望という人もいるのではないでしょうか。

そして、HAERAには全部で65のショップが入ります。カルティエ シャネル エルメス ルイ・ヴィトンなど4つの超高級ブランドが、国内最大級の売り場面積や品揃えなどで顔をそろえるのは初めてということになります。

そして東海地方初出店が、65のうち40もあります。さらに、有名店が新業態でオープンします。例えば月島もんじゃの名店がもんじゃではなく、なんと割烹スタイルで一品料理を提供します。

全65店舗を一覧で掲載します。

J.フロント リテイリングの小野社長は「商業の中心を名駅から栄に移したい」と語りつつも「切磋琢磨して地域共栄を目指している」と話していました。

どんな店が入る？ 全65店舗の一覧 東海地方初出店は40店舗

【ラグジュアリーファッション】

■Cartier カルティエ ＜1～2階＞：ジュエリー、ウォッチ、レザーグッズ、フレグランス

■CHANEL シャネル ＜1～3階＞：レディスウェア、ハンドバッグ、ジュエリー、ウォッチ、レザーグッズ、アクセサリー

■HERMÈS エルメス ＜地下1階～3階＞：メンズウェア、レディスウェア、ハンドバッグ、ジュエリー、ウォッチ、レザーグッズ、アクセサリー、フレグランス、ビューティー、ホーム

■LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ＜地下1階～3階＞：メンズウェア、レディスウェア、ハンドバッグ、ジュエリー、ウォッチ、フレグランス、ビューティー、ホーム

【1階 ファッション・ライフスタイル】

■スキマ：シューズ・革小物

■NONFICTION：フレグランス・ライフスタイル

■BYREDO：フレグランス・ライフスタイル

■FUEGUIA 1833：フレグランス・ライフスタイル

■DIPTYQUE：フレグランス・ライフスタイル

【2階 ファッション・ライフスタイル】

■アークテリクス：メンズ・レディスアウトドア アパレル

■DESCENTE：スポーツ・アウトドア・ライフスタイル

■Snow Peak：メンズ・レディスアウトドア アパレル

【3階 ファッション・ライフスタイル】

■MIDWEST：メンズ・レディスファッション シューズ

■AAPE STORE：メンズ・レディスファッション

■SAVE THE DUCK：メンズ・レディス・キッズファッション

■ECCO：シューズ・バッグ・革小物

■agnès b.：メンズ・レディスファッション

■COS：メンズ・レディスファッション

■RINKAN：買取サービス

■フォーナインズ：眼鏡・サングラス

■GANZO：ファッション雑貨 （バッグ・革小物）

■Clarks Originals：メンズ・レディスファッション

■SMYTHSON：ライフスタイル雑貨

■Macqlo：メンズファッション

【4階 レストラン】

■BRIANZA NAGOYA：イタリアン

■炭焼 うな富士：和食・鰻料理専門店

■MACAON Pintxos y Arroces：スパニッシュ

■YORONIKU NAGOYA：WAGYU 焼肉

■和牛スギモト 燦：和食・和牛料理

■月島もんじゃ タマトヤ：もんじゃ焼き

■築地すしくろ：寿司

【地下2階 レストラン・カフェ】

■Sta.：創作家庭料理

■ERICK SOUTH：南インドダイニング

■スターバックス リザーブ®カフェ：カフェベーカリー

■SOLO PIZZA Napoletana da Luigi SAKAE：イタリアン

■天ぷらの浜金 ～旨い魚と揚げたて天ぷら～：和食

■スナック・ピラーズ：バー

■ＫＯＵＧＥＩ：中華料理

■博多もつ鍋おおやま：もつ鍋

■麺と前 たかさご：麺

■とんかつ わだ福：とんかつ

■廻転鮨 銀座おのでら：鮨

■立呑 引手数多：創作料理

■ポーたま：ポークたまごおにぎり専門店

■焼肉ステーキ弁当セジョン×海苔弁いちのや：弁当・惣菜

■焼鳥 とりこころ：焼鳥

■Café/Bistro Parisien Le Beurre Noisette：カフェ＆ビストロ

■名古屋コーチン鶏おでん 清水：和食・鶏料理・おでん

■立ち食い寿司 極：寿司

【地下1階 フード・スイーツ・カフェ】

■坪井花苑：フラワー

■LOUANGE TOKYO Le Château：スイーツ・カフェ

■PIERRE MARCOLINI：チョコレート・カフェ

■紅茶専門店TEAPOND：紅茶専門店

■L’ABEILLE：プレミアムハニー

■パティスリー GIN NO MORI Ludique：焼菓⼦

■La Maison du R NAGOYA：ケーキ

■National Bakery：ベーカリー・レストラン

■ｍｅｍｅｎｔｏ ｍｏｒｉ：バー・スイーツ

■赤坂おぎ乃和甘：和スイーツ

■丸山珈琲：コーヒー

■Yonemura the Store：クッキー

■Mr. CHEESECAKE：スイーツ・カフェ

■CARAMEL CAMEL：キャラメル菓⼦

■ゆえん：和洋スイーツ

■BON ALLURE：パティスリー